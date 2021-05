Iznākušas trešās "Grobiņas vēstules"

Šīs nedēļas vidū ceļu pie lasītājiem sāk žurnāls “Grobiņas vēstules”, kas ar Grobiņas novada domes atbalstu iznāk jau trešo gadu pēc kārtas, stāstot par novada čaklajiem un strādīgajiem cilvēkiem, interesantām vietām, piedzīvojumiem un daudz ko citu, informē Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

Pirms trim gadiem, kad dzima pirmais “Grobiņas vēstuļu” numurs, tā galvenā iecere bija atklāt lasītājiem Grobiņas novadu caur galveno tā bagātību – dažādu paaudžu cilvēkiem, kas ar prieku, sirdsdegsmi un pārliecību dara savu darbu. Šie stāsti atklāj gan darba mīlestību, gan radošu izdomu, arī drosmi un citas īpašības, kas mūsu cilvēkus virza uz priekšu.

Šajā reizē žurnāla stāstus iesākam ar interviju, kurā uzņēmēja un biedrības “Grobiņas Spēkavots” vadītāja Dace Lēvalde stāsta par savu aizrautību gan uzņēmējdarbībā, gan loku šaušanā un kā to visu savienot ar ģimenes dzīvi. “Galvenais ir darīt!” saka Dace. “Tad arī izdosies!”

Zigrīda un Arnolds Grantiņi kopj savu zemīti pavisam tuvu Lietuvas robežai. Abi savulaik kolhoza darbos rūdīti, joprojām uztur savu saimniecību, turklāt Arnolds savulaik sācis darboties brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienībā, šo kaislību nodevis arī dēlam un mazdēlam.

Aldis Balceris no Gaviezes pagasta iepazīstina ar tik reto amatu – šindeļu gatavošanas un likšanas mākslu un parāda ģimenes jaunumu – bišu gultiņu.

Dainis Lozovs ar dzīvesbiedri Ilonu ieved gaļas kūpinājumu pasaulē, lasītājam ļaujot sajust pat dūmu smaržu, bet Baložu ģimene no Medzes pagasta labprāt izstāsta, kā tapusi viņu graudkopības saimniecība un ar pārliecību apgalvo, ka nekad nav gribējies iet projām no laukiem. Šī ir tikai neliela daļa no mūsu stiprajiem stāstiem.

“Grobiņas vēstulēs” atradīsiet arī stāstu par slavenā arhitekta Maksa Paula Berči būvēto namu Grobiņā un veco cietumu, kas atradies pavisam netālu no tā, stāstos un fotogrāfijās būs iespēja izstaigāt Krūtes baznīcu, kas ir viena no retajām koka baznīcām Latvijā, kas vēl saglabājusies un pulcē kopā draudzi. Sportiskās formas saglabāšanai mazliet uzspēlēsim volejbolu, kas ir viens no Grobiņas sporta stūrakmeņiem kopš daudziem gadiem. Un tad paraudzīsimies, ko dara mūsu jaunieši. Šogad Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola svin 70 gadu jubileju un tai par godu pavisam drīz gaidāma grāmata “Skolas sirdspuksti”. Kamēr tā vēl ir tipogrāfijā, žurnāls “Grobiņas vēstules” jau paspējis aptaujāt bijušos šīs skolas audzēkņus, kas devušies pasaulē un sevi pierādījuši zinātnes un zinību pasaulē. Jautājam viņiem gan par mācībām, gan Grobiņas skolu, gan arī palūdzām katram kādu iemīļota ēdiena recepti no savas tagadējās mītnes zemes. Grobiņas jaunieši žurnālā stāsta par savu aizrautību, lai nav jāsēž telefonā, un nobeigumā arī fotomīkla – protams, par skolas sirdspukstiem. Bet, kad no lasīšanas esam noguruši, varam doties pārgājienā pa Grobiņas novadu – jaunu maršrutu šogad daudz. Un varam atpūsties arī kempingā “Ods” pie Bārtas upes – to saimnieki bijušās rūpnīcas “Sarkanais metalurgs” atpūtas bāzi pārvērtuši līdz nepazīšanai. Un, kad esam atpūtušies, varam pabeigt lasīt vēl pēdējos “Grobiņas vēstuļu stāstus”, kuros ieskicētas arī topošā Dienvidkurzemes novada pērles – drīz taču būsim visi kopā un tad, jācer, rakstīsim kopīgas vēstules.

“Grobiņas vēstules” ir žurnāla “Liepājas vēstules” speciālizdevums, kas iznāk vienu reizi gadā – maija beigās, kad tiek svinēti Grobiņas svētki. Līdz ar to žurnāls ir Grobiņas novada pašvaldības dāvana saviem iedzīvotājiem – ikviens novadā dzīvojošais to tradicionāli saņem savā pastkastītē bez maksas. Savukārt, tie, kas vēlēsies to iegādāties, par simbolisku cenu – 1 eiro, varēs iegādāties Grobiņas novada bibliotēkās.