Grobiņu satrauc dabas resursu nodokļa pārdale, kas var ietekmēt novada attīstību

Plānotie likuma grozījumi paredz mainīt ieņēmumu proporciju starp valsti un pašvaldībām. Būtiski tas skars vietvaras, kuru teritorijās atrodas atkritumu poligoni. Līdz šim tās budžetā papildus saņēma 60% dabas resursu nodokli no atkritumu apglabāšanas iekasētās summas, taču tagad tiek plānots šos ienākumus simtprocentīgi novirzīt valsts budžetā.

Atkritumu poligons Grobiņas pagasta ”Ķīvītēs” darbojas kopš 2004. gada. Vidēji gadā te tiek apglabāts ap 30 tūkstošiem tonnu atkritumu no Liepājas pilsētas un bijušā rajona teritorijas, arī no Saldus, Skrundas, Kuldīgas novadiem. Kā kompensāciju par šādu apgrūtinājumu Grobiņas pašvaldība līdz šim saņēma dabas resursu nodokli 60% apjomā no poligona maksājuma, vēsta Latvijas Sabiedriskie mediji.

"Tā sākumstadija ir pārdzīvota un varbūt, ka ir laiks pārskatīt šo kārtību, varbūt arī ne. Pieļauju, ka Grobiņas novada budžetam tas varētu būt diezgan smags pārsteigums," pauda SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols. Plānotās izmaiņas, kas nākamgad vairs neparedz budžeta papildinājumu no dabas resursa nodokļa, ir negaidīts pārsteigums pašvaldībai. Tie ir aptuveni 300 tūkstoši eiro gadā, kas ļāva īstenot vides un infrastruktūras projektus.

"Es saprotu, ka turpmāk mums paliek tikai tā neērtība un šīs kompensācijas vairs nav. Gan jau poligons strādās, taču mums nebūs iespēja darīt labas lietas. Ja nav finansējuma, līdz ar to daudzām lietām ir sarkans krusts pāri," norādīja Grobiņas novada domes izpilddirektors Uldis Vārna.

Cilvēku dzīves vides uzlabošana ir viens no veidiem, kur Grobiņā tiek izmantots dabas resursu nodoklis. Katru gadu labiekārtoti daudzdzīvokļu namu pagalmi, ierīkoti stāvlaukumi, sakārtoti atkritumu konteineru laukumi. Taču pats būtiskākais – iespēja saņemt līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, lai veiktu daudzdzīvokļu namu siltināšanu.

"Šobrīd pašvaldība vienai mājai piešķir līdzfinansējumu līdz 5 tūkstošiem eiro. Atkarībā no mājas lieluma tehniskās dokumentācijas izmaksas ir līdz pat 10 tūkstošiem eiro," atzina SIA “Grobiņas Namserviss” valdes locekle Evita Šestakova. Šobrīd Grobiņā nosiltinātas četras daudzdzīvokļu mājas, savukārt piecām izstrādāti tehniskie projekti, lai uzsāktu siltināšanu, izmantojot Eiropas fondu finansējumu. Diemžēļ nākamgad labās ieceres bez līdzfinansējuma, visticamāk, var neīstenoties.

"Šī sadaļa, kas būtu šeit dabas un vides uzlabošanai, tagad nonāks ministrijai Rīgā. Diezin vai Grobiņas iedzīvotāji jutīs labumu no tā, ka Rīgā taps papildus dokumenti un birokrātija tiks veikta paaugstinātā apjomā," norādīja Grobiņas novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Vārna.

Latvijā ir 11 pašvaldības, kuru teritorijās atrodas atkritumu poligoni un kuras no to darbības papildus budžetā saņem dabas resursu nodokli 60% apjomā.