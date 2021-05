Grobiņas un Rucavas novadā nepilngadīgām personām pārdod alkoholu

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas aizvadītajā nedēļā apsekoja vairākas tirdzniecības vietas ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgajām personām, portālu "ReKurZeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Ceturtdien, 20.maijā Valsts policijas Liepājas iecirkņa amatpersonas rīkoja profilaktisko pasākumu, kopumā apsekojot 10 tirdzniecības vietas Grobiņas, Nīcas un Rucavas novados. No 10 tirdzniecības vietām pārkāpumi tika konstatēti divos veikalos Grobiņas un Rucavas novados, kur pārdevējas nepilngadīgai personai pārdeva alkoholiskos dzērienus. Vienā no veikaliem pārdevēja savu kļūdu paskaidroja ar to, ka viņai bija jāseko līdzi veikalā notiekošajam, tāpēc dokumentu personai nav pajautājusi, taču otrā veikalā pārdevēja pajautāja dokumentu, bet aiz neuzmanības nepamanīja, ka persona ir nepilngadīga un alkoholu tomēr pārdeva. Abos gadījumos Valsts policijā par notikušo ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.



Savukārt godprātīgajām pārdevējām Valsts policijas amatpersonas pasniedza krūzītes. Krūzītes ir paredzētas pasniegt pārdevējiem tirdzniecības vietās pozitīva rezultātā gadījumā – ja tiek vaicāts personu apliecinošs dokuments un alkohols, tabaka vai enerģijas dzērieni netiek pārdoti. Uz krūzītes ir zīmīgs uzraksts “Es bērniem nepārdodu alkoholu, tabaku un enerģijas dzērienus”, kā arī uz krūzītes ir Valsts policijas logo.

Valsts policija informē, ka saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu, alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Tāpat Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, par kuru vecumu mazumtirgotājam ir pamatotas šaubas un kuras pēc mazumtirgotāja pieprasījuma neuzrāda personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina šo personu vecumu. Par alkoholisko dzērienu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam — pārdevējam — no 280 – 700 eiro, bet juridiskajai personai — no 700 līdz 7100 eiro.

Šādas pārbaudes tiek veiktas regulāri un tiks rīkotas arī turpmāk.