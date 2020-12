Grobiņas un Liepājas meitenes iegūst "Stāstnieku ķēniņa" titulu

Šogad stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa 2020" uzvarējuši un "Stāstnieku ķēniņa" titulu ieguvuši četri dalībnieki, aģentūrai LETA pavēstīja Rīgas Latviešu biedrībā.

Konkursā uzvarēja Ance Dārta Pinstere no Grobiņas novada Skolēnu interešu centra folkloras kopas "Dzērvīte", Katrīna Kūlaine un Dārta Vucina no Liepājas Bērnu un jauniešu centra folkloras kopas "Ķocis" un Olivers Matvejevs no Ventspils Centra sākumskolas.

Biedrībā informēja, ka par "Stāstnieku ķēniņu" varēja kļūt tādi stāstnieku konkursa dalībnieki, kuri trīs reizes pēc kārtās "Teci, teci, valodiņa" finālā ieguvuši "Dižā stāstnieka" nosaukumu.

Tāpat visi četri tika apbalvoti kā XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas "Rotā saule, rotā bite" laureātu konkursa dalībnieki.

Pēc biedrībā sniegtās informācijas, konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi līdzdarbojoties tautas mūsdienu mutvārdu kultūrā.

Finālistus vērtēja stāstniecības eksperti no Latviešu folkloras krātuves, Latvijas Radio, kā arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Stāstu bibliotēku tīkla labākie stāstnieki, zinoši skolotāji, stāstīšanas tradīciju zinātāji un kopēji - Aldis Pūtelis, Guntis Pakalns, Agita Lapsa, Aelita Ramane, Anete Karlsone, Iveta Irbe, Andrejs Svilāns, Iveta Medene un Vidvuds Medenis.