Grobiņas doktorātā par 38 599 eiro izbūvēs pacēlāju

Līdz 2021.gada 21.novembrim Grobiņas doktorātā par 38 599 eiro tiks izbūvēts pacēlājs, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Grobiņas novada dome ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs Lielā ielā 81, Grobiņā" īstenošanu, vēsta LETA.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru trīs ģimenes ārstu praksēs Grobiņā, Lielajā ielā 81.

Pašlaik ēka nav pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, jo uz ēkas otro stāvu iespējams nokļūt tikai pa trepēm, kas neatbilst noteiktajām pakalpojuma pieejamības prasībām. Realizējot projektu, plānots izbūvēt ārējo liftu jeb pacēlāju, lai nodrošinātu nokļūšanu uz ēkas pirmo un otro stāvu, tādā veidā nodrošinot pacientu un personāla vajadzībām funkcionāli pielāgotu infrastruktūru.

Projekta ieviešanas laikā ģimenes ārstu prakses turpinās savu darbību kā līdz šim.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas ir 38 599 eiro, no kurām 24 000 eiro ir attiecināmās izmaksas un 14 599 eiro neattiecināmās izmaksas. No attiecināmām izmaksām 22 560 eiro ir publiskais finansējums, 1440 eiro - Grobiņas novada domes finansējums. Neattiecināmās izmaksas tiek segtas no Grobiņas novada domes budžeta līdzekļiem.