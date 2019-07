Gaviezes pagasta svētkos būs braucamrīku parāde; uzstāsies "Līvi" un gatavos zefīrus

Divi dienu garumā, piektdien un sestdien, tiks svinēti Gaviezes pagasta svētki. Piektdien būs orientēšanās sacensības, bet galvenie svētku pasākumi būs sestdien.

Piektdien, 5. jūlijā, pulksten 22 pie Gaviezes kultūras nama ar orientēšanās sacensībām sāksies Gaviezes pagasta svētki. Dalībnieku reģistrācija no pulksten 21. Ģimeņu komandā jābūt diviem līdz pieciem cilvēkiem (vismaz viens bērns vecumā līdz 14 gadiem un viens pieaugušais vecumā no 18 gadiem). Open komandā jābūt diviem līdz pieciem cilvēkiem (bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais no 18 gadu vecuma). Katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar lejupielādētu aplikāciju “Sporttring”, atstarojošās vestes un lukturīši, vēstīts Grobiņas novada mājaslapā.

Sestdien, 6. jūlijā, pulksten 14 pie kultūras nama uz lielās skatuves notiks Gaviezes pagasta svētku atklāšana, būs jaundzimušo gavieznieku sveikšana un pašdarbības kolektīvu uzstāšanās. Pulksten 15.30 – Breakdance un Hip Hop deju priekšnesumi “DarKy's Dance School” (Liepāja) izpildījumā. Pulksten 17 – grupas “Līvi” koncerts. Pulksten 19 – deju grupu “Silver Fox” (Dubeņi) un “Dejot prieks” (Liepāja) koncerts. Pulksten 19.40 – Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde “Plezīrs”. Pulksten 22.30 – balle kopā ar grupu “Hameleoni”.

Pulksten 14 svētku laikā būs nozīmīšu radošā darbnīca (0,50 centi). No pulksten 15 līdz 18 centra dīķī piepūšamās bumbas. No pulksten 15 līdz 19 iespēja laivot pa centra dīķi ar Krastiņu laivu nomuj laivām. No pulksten 15 līdz 21 pie pagasta pārvaldes piepūšamās atrakcijas. Pulksten 16 lielo, mazo, ātro, lēno braucamrīku parāde. Pulksten 18 zefīru gatavošanas meistarklase. Pulksten 19.30 beļģu vafeļu meistarklase.