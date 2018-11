Gaviezē notiks pirmās basketbola nodarbības bērniem

Otrdien, 13. novembrī, Gaviezē notiks pirmā basketbola nodarbība, kas bērniem turpmāk būs divas vecuma grupās.

Nodarbības Gaviezes kultūras namā notiks otrdienās un ceturtdienās. No pulksten 16.30 līdz 17.30 būs nodarbība bērniem vecumā no septiņiem līdz desmit gadiem, bet no pulksten 17.30 līdz 19 basketbola nodarbība būs bērniem vecumā no 11 līdz 15 gadiem.

Nodarbības būs bez maksas. Tās vadīs Gaviezes sporta organizators Toms Mackars.

Jau rakstījām, ka ar uzņēmēju, sporta entuziastu un Grobiņas novada atbalstu Gaviezē iegādājas pārvietojamos basketbola grozus. Tos uzstādīja Gaviezes kultūras namā.