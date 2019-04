FOTO.VIDEO: Grobiņā otrajās Lieldienās dzied, deju un sacenšas "Dipdapu" un "Kendamas" sacensībās

Pirmdien, 22. aprīlī, pie Grobiņas novada domes notika Lieldienu svinēšana ar pirmsskolas izglītības iestādes "Pīpenīte" ansambļu uzstāšanos un Grobiņas SIC deju pulciņu priekšnesumiem.

Bērni varēja noskatīties arī ceļojošā leļļu teātra "Maska" izrādi "Ola te, ola tur, tikai zaķa nav nekur". Bija arī radošās darbnīcas.

Pasākuma noslēgumā jaunie riteņbraucēji sacentās "Dipdapu" sacensībās, bet "Kendamas" sacensībās zēni demonstrēja apgūtos trikus.

Video no koncerta skatīt šeit.

Video no Dipdapu sacensībām skatīt šeit.

Video no Kendama sacensībām skatīt šeit.