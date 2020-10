FOTO: Tūrisma festivāls "Bārtas Rudens 2020"

Ar dažāda veida tūrisma aktivitātēm Bārtas upes krastā atpūtas bāzē “Ods” septembrī aizvadīts tūrisma festivāls “Bārtas rudens 2020”. Dažādās disciplīnās abu dienu garumā piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieki.

“Viena upe, četri novadi, četras iespējas,” tāds bija tūrisma festivāla moto, kurā ir ieskicētas galvenās prioritātes. Viena upe – tā ir mūsu Bārta. Četri novadi - pasākuma organizēšanā spēkus apvienojuši Grobiņas, Nīcas, Rucavas un Priekules novadi, kā arī Grobiņas sporta centrs. Četras iespējas - festivāla laikā norisinājās laivošanas svētki "Bārtas Pumpurs 2020" vienu vai divu dienu garumā, ūdenstūrisma sacensības “Bārtas rudens 2020” un orientēšanās sacensības “DR-krasts Bārta 2020”, vēstīts Grobiņas tūrisma mājaslapā.

Pavasaris saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem pavasarī nenotika tradicionālie laivošanas svētki "Bārtas Pumpurs 2020", kas bija iekļauts festivālā “Bārtas rudens 2020”. Ūdenstūrisma sacensības Bārtas upes krastā jau tradicionāli notika septīto gadu, savukārt orientēšanās sacensības bija jaunums festivāla programmā.

Ikvienā no sacensību veidiem bija aicināts piedalīties ģimenes, kolēģi, draugu kompānijas un visi citi, kam vien kāds no šiem tūrisma veidiem šķiet interesants. Un tā arī bija. Turklāt otrās dienas ūdenstūrisma sacensībās turpat uz vietas varēja nokomplektēt komandas pat tie, kas bija pa vienam vai diviem. Kā uzsvēra festivāla galvenā sekretāre Inita Niedola, tūristi ir draudzīgi cilvēki un to pulkā vieta atrodas ikvienas, kurš vien izrāda interesi piedalīties.

Pa dienu sacensības, bet vakarā tradicionāli ugunskurs ar piedzīvojumu stāstiem, uz uguns gatavotām vakariņām un zaļumballe - šogad kopā ar grupu "Laika bende".

Jau zināms, ka nākamgad tūrisma festivāls “Bārtas rudens 2021” “Odā” norisināsies 18. – 19. septembrī. Kā noslēdzot šo festivālu, atzina tā galvenais organizators Raimonds Reinis, lai paplašinātu interesentu skaitu, kas vēlas tajā piedalīties, jau laikus tiek plānoti vēl citi tūrisma veidi, kuros spēkoties. “Plānojam piesaistīt velobraucējus, “Priekules velo klubu un “MTB Grobiņas novada” velo klubu viņš sacīja.