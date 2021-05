FOTO: Kurp doties brīvdienās? Pārsteidzošā Otaņķes upe Grobiņas novadā un ērces!

Viens no lieliskākajiem veidiem, kā pavadīt brīvdienu, ir doties pastaigā pie dabas, atklājot arvien jaunas vietas tuvākā un tālākā apkārtnē.

Portāls "Rekurzeme" šoreiz iesaka atklāt Otaņķes upes skaistumu. Pastaigas sākuma punktam var izvēlēties atpūtas vietu "Pūcītes". Tā Grobiņas novadā ir izveidota atpūtas vieta meža masīvā pie Otaņķes upes, kura ietek Liepājas ezerā. Labiekārtota ar piknika vietu, nojumi, tualeti un ugunskuru vietu. Lieliska vieta piknikam, ja vēlaties atpūsties neskartā un dabiskā meža ainavā.

Upes.lv vēsta, ka Otaņķe ietek ezerā sākoties no Vārtājas viļņotais līdzenums, 32 km gara (330/32), kritums 22 (40?!) m, sateces baseins 117 km², gada notece 0,035 km³; nes nosaukumu arī Tiltupe, Purvu upe (augštecē Gavieze). Augšgals Tadaiķu vaļņa pakājē, lejtece Piejūras zemienē, ezeru sasniedz starp Arāju un Rumbas polderi. Satek no meliorācijas grāvjiem, lejtecē regulēta; tek pa seklu ieleju, vidustece mežaina, augšā un lejtecē lauksaimnieciskas teritorijas. Lielākā pieteka Kāķene 8 km. (eLD97). Augštece regulēta 20 gs. pirmajā pusē. Piecus km pirms ietekas, 7,5 m augstumā, dabiski dalījusies divās daļās, > labo no kurām tagad sauc par Līčupi.

Rakstītos avotos pirmo reizi pieminēta 1354. gadā Livonijas ordeņa izdotajā Gaviezes zemju dalīšanas lēņu grāmatā kā Owchance. 19tā un20tā gadsimtā plostnieki Otaņķi izmantoja baļķu pludināšanai uz Liepāju.

Otaņķe pastaigu cienītājus pārsteidz ar savu krāšņumu. Tiesa, jāuzmanās ir no ērcēm. Kāds no pastaigu dalībniekiem, pamanot vienu ērci uz rokas, palūkojās uz biksēm, nolasot astoņas ērces.