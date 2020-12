FOTO: Izrāda godu Gaviezes pastam

Vēl šonedēļ Gaviezes senlietu krātuvē "Atmiņu pūrs" var skatīt izstādi "Gaviezes pasts".

"Izstāde ir veltīta Gaviezes pastam, izveidojām kopā ar muzeja dibinātāju Almu Kāli, sakarā ar to, ka tiek aizstaisīta pasta nodaļa. Izrādījām godu pasta nodaļai, kas ir lauciniekiem ļoti svarīga vieta. Viņi netikai pastā nosūta vēstules, viņi satiekas, apmainās ar informāciju, tā ir laukos centrālā vieta," stāsta Gaviezes senlietu krātuves krājuma glabātāja Lilita Bauģe.

Izstādē "Gaviezes pasts" ir skatāms gadu laikā savāktais krājums - viss par un ap pastu. Ekspozīcijā ir marku kolekcija, telegrammas, zīmogu lakas karsētājs un daudzas citas lietas.

Gaviezes senlietu krātuvē izstāde šonedēļ skatāma trešdien un ceturtdien no pulksten 10 līdz 13. L. Bauģe norāda, ka interesenti var zvanīt pa tālruni 26818773 un pieteikt savu apmeklējumu, sarunājot to arī ārpus krātuves darba laika.

Jau rakstījām, ka zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Grobiņas novada Gaviezes pagastā no 26. novembra tika mainīts Gaviezes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Gaviezē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no pulksten 13 līdz 14 tiek nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā "Dižgavieze–1" vai arī iedzīvotāji var izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Gaviezes senlietu krātuvē skatāma arī plaša seno darbarīku kolekcija, arī plašā klastā ir padomju laika eksponāti.