FOTO: Izdzied Bārtas etnogrāfiskā ansambļa 90 gadu jubileju

Sestdien, 30. novembrī, Bārtas kultūras namā notika Bārtas etnogrāfiskā ansambļa 90 gadu jubilejas svinības.

Ansambļa dibināšanas fakts ir visai savdabīgs. Lai gan par tā dibinātāju sauc bārtenieku Jēkabu Ķīburu, turpat līdzās min arī Pētera Pīlēna vārdu. Sākotnēji pastāvēja divi ansambļi. Viens - no Bārtas nākušā Ķībura vadītais - Liepājā un otrs - Pīlēna vadītais - turpat Bārtā. Katrs no viņiem bija izveidojis savu dziedātāju grupu un, lai gan ir veikti rūpīgi pētījumi, kura grupa ir īstā Bārtas etnogrāfiskā ansambļa sākotne, viennozīmīgi to ir grūti apgalvot, aģentūrai LETA norāda Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

Ņemot vērā to, ka abi ir saistīti radniecīgām saitēm, varbūt arī tas nav tik būtiski, svarīgi ir tas, ka šāds ansamblis ir izveidojies, pārdzīvojis Otro pasaules karu un citus grūtus laikus un turpina kopt un uzturēt etnogrāfisko kultūru, iepazīstinot ar to cilvēkus gan savā novadā, gan citviet Latvijā un arī ārzemēs.

Tā kā precīzs Bārtas etnogrāfiskā ansambļa dibināšanas laiks nav zināms, par tādu uzskata tā pirmo publisko uzstāšanos - tas bija Ķībura veidotais etnogrāfiskais uzvedums "Kāzas Dižgūdos", kas notika 1929.gada 25.decembrī Liepājā, Latviešu biedrības namā pilsētas prefektūras Ziemassvētku svinībās.

Vēstures avotos gan atrodamas ziņas, ka jau 1926.gadā ansamblis piedalījies VI dziesmu svētkos un demonstrējis jaunos tērpus.

"Šķiet, ka Latvijā nav neviena cita līdzīga kolektīva ar tik lielu gadu skaitu un pieredzi," saka Grobiņas novada domes Kultūras nodaļas vadītāja Linda Pričina.

"Šis kolektīvs ir Grobiņas novada firmas zīme. Ansamblis ar savu uzstāšanos ir klāt daudzos novada pasākumos un arī ārpus tā. Tā dalībnieki piedalās festivālos, konkursos un skatēs, saņemot augstāko novērtējumu. Šoruden tas kā viens no dalībniekiem Nīcā piedalījās Dienvidkurzemes vokālā daudzbalsības daudzinājumā.

Ansambļa vadītāja Gunta Klievēna stāsta, ka ansamblis ar lielāku vai mazāku dalībnieku skaitu izdzīvojis pie visām varām. Dažbrīd tajā vienlaikus darbojās pat 40 un vairāk dalībnieku.

Bārtas etnogrāfiskajā ansamblī dzied dažādu paaudžu cilvēki. Līvija Otaņķe ir ilggadējākā no visiem, viņa ansamblī darbojas 61 gadu, no kuriem 36 ir priekšdziedātāja. Savukārt, Aijai Kairēnai novembrī apritēja gads ansambļa dalībnieces statusā.

Un Bārtas etnogrāfiskajam ansamblim ir drošs turpinājums - skolēnu folkloras kopa "Bārtenieki", kas arī darbojas Bārtā un apgūst etnogrāfiskās tradīcijas.

Ansambļa 90 gadu jubilejas svinībās uzstājās gan Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, gan arī viesi no Latvijas un Lietuvas.

Bārtas etnogrāfisko ansambli vadījuši Ķīburslaikā no 1929.gada līdz 60.gadu beigām, Zigurds Rukuts no 60.gadu beigām līdz 1995.gadam, Gunta Klievēna no 1995.gada līdz mūsdienām.