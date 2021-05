FOTO: Grobiņā sāk svinēt pilsētas svētkus, naktī dodoties audiovizuālās pastaigās

Grobiņā sākušies pilsētas svētki, kuros šogad ir pārsteigumu notikums "Ar sirdi Grobiņā!". Pusnaktī pilsētas centrālā ielā plūda ļaužu straumes, kas vēlējās redzēt piecus vides objektus.

Pārsteigumu notikums "Ar sirdi Grobiņā!" piektdien pulksten 22.30 sākās ar audiovizuālo pastaigu. Sākot no Paula ielas tiltiņa līdz Zentas Mauriņas piemiņas istabām, ejot pa Lielo ielu, varēja vērot piecus vides objektus: "Vairogus", "Dabas mātes aci", "Spoku dāmu", "Vikingu laivu" un "Pasaku māju".

Sestdien, 29. maijā, no pulksten 11 Grobiņā - Priežu ielā, Dzērves laukumā un Lielā ielā - notiek svētku tirdziņi.

Sestdien no pulksten 11 līdz 19 no peldvietas pie "Grobiņas sporta centra" visas dienas garumā var vizināties ar laivām, sup dēļiem un wake dēļiem.

Sestdien no pulksten 12 notiek aktīvā pastaiga ģimenēm ar bērniem "Pasakām pa pēdām", kurā būs jāatrod astoņas vietas ar uzdevumiem. Pulksten 13 - grāmatas "Skolas sirdspuksti" atklāšana Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas facebook platformā.

Sestdien no pulksten 14 līdz 20 Grobiņas ielās un pagalmos sāksies muzikāli pārsteigumi visas dienas garumā. Sestdien no pulksten 22.30 līdz 2 Dzērves laukumā varēs skatīties mākslinieku plenērā radīto mākslas darbu izstādi.

Sestdienas vakarā arī varēs doties audiovizuālā pastaigā.

Svētku apmeklētājiem āievēro visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus. Tirdziņos jāievēro kustības virzienu, jānēsā maskas un jāievēro divu metru distanci.