FOTO: Dodas ekspedīcijā pa Kurzemes cietokšņa kauju vietām pie Bārtas upes

Latviešu strēlnieku apvienības/LSA/ Liepājas nodaļas aktīvisti kopā ar Nīcas un Otaņķu pašvaldību pārstāvjiem kā arī Latvijas valsts meži pārstāvjiem 20. maijā devās ekspedīcijā pa Kurzemes cietokšņa kauju vietām pie Bārtas upes.

Laika posmā no 1944.gada oktobra līdz 1045.gada maijam šajā teritorijā norisinājās kara darbība- Kurzemes katls jeb cietoksnis. Tika veidotas aizsardzības līnijas –tranšejas. Pateicoties mežu apsaimniekotājiem, šīs tranšejas ir saglabājušās labā stāvoklī. LSA Liepājas nodaļas projekts „Brīvie vēji” ir guvis Liepājas pašvaldības finansiālu atbalstu NVO konkursā. Projekta mērķis ir saglabāt Otrā pasaules kara laika atstātās liecības gar Bārtas upes krastu. Latvijas valsts mežu teritorijā no Bārtas līdz Otaņķiem, Liepājas nodaļas projekta ietvaros, esam lūguši Latvijas valsts mežus saglabāt Bārtas upei pieguļošo valsts mežu teritoriju no Otaņķiem līdz Bārtai un atbalstīt mūsu iniciatīvu kopīgiem spēkiem iztīrīt pamežu, iesaistot šajā darbā jaunsargus un skolu jaunatni.

Īstenojot projektu, būs iespējams saglābt vēstures liecības jau pieminētajā posmā, lai veikto darbību rezultātā pavērtos brīvs skats uz Kurzemes katla cīņu vietām-ierakumiem un tranšejām, tā saglabājot vēsturiskos objektus nākamajām paaudzēm. Nākotnē iespējams izveidot tūrisma taku, laipas pār Vēršupīti un Puļķupīti, kā arī atpūtas vietas.

Projekta ierosinātājs ir LSA Liepājas nodaļas biedrs Kārlis Ļubīns sadarbībā ar vēstures mantojuma glabātāju, Dunikas patriotu Gunti Roli. Projekta autore – LSA Liepājas nodaļas priekšsēdētāja Ildze Lagzdiņa. Par Nākotnes iecerēm – domājam, ka Nīcas, Otaņķu un Grobiņas pašvaldības būs ieinteresētas un neatteiks palīdzību šī vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tālākā attīstībā.

Ekspedīcijas noslēgumā darba grupa viesojās atpūtas bāzē „Ods”, un pie kafijas tases neformālā atmosfērā vienojāmies, ka noslēgsim sadarbības līgumu starp Latviešu strēlnieku apvienību un Latvijas valsts mežiem. Paldies atpūtas bāzes ‘’Ods’’ saimniekam un jaukajai saimniecei par laipno uzņemšanu.