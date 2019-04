FOTO: Brīnišķīgos laikapstākļos Grobiņā atklāj vasaras tūrisma sezonu

Sestdien, 27. aprīlī, ar daudzveidīgiem pasākumiem Grobiņā atklāja vasaras tūrisma sezonu. Laikapstākļi grobiņniekus un pilsētas viesus lutināja.

No sestdienas pilnībā ir pieejama labiekārtotā Ālandes upes atpūtas kompleksa pastaigu taka, kas sākas no pilsdrupām un trīs kilometru garumā ved līdz Priediena senkapiem. Visas takas garumā izvietotas 15 atpūtas vietas ar informācijas stendiem. Uz katra no tiem izlasāms viens stāsts no Kristīnes Pastores un Andžila Remesa grāmatas "100 stāsti par Grobiņas novadu. Cilvēki, vietas notikumi", ko izdevusi Grobiņas novada dome.

Tāpat norisinājās pavasara tirgus, kurā piedalījās lieli un mazi tirgotāji, mājražotāji, amatnieki. Laivu operators "Krastiņu laivas" piedāvāja laivu braucienus Ālandes upes līkločos, bet mazbānītis "Libau Train" regulāri kursēja no Grobiņas pilsdrupām uz Priediena senkapiem.

Pie Grobiņas novada vasaras tūrisma centra "ICafe" varēja iepazīsieties ar šīs sezonas tūrisma jaunumiem Grobiņas novadā, kā arī tika atvērta vasaras tūrisma avīze.

Dienas beigās tūrisma kluba "Oga" aktīvā tūrisma centrā "Kuršu Vikingu apmetne" pulksten notiks Goda Teātra izrāde "Bļitka".



