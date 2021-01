Deg Grobiņā un Nīcas novada Grīnvaltos

Pirmdien pulksten 9.02 VUGD saņēma izsaukumu uz Lauktehnikas ielu Grobiņā, kur ugunsgrēks bija izcēlies transformatora ēkā piecu kvadrātmetru platībā. Pulksten 10.14 ugunsgrēks likvidēts.



Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji Kurzemē divas reizes steigušies uz izsaukumiem, kur dūmvados dega sodrēji – Talsu ielā Dundagā un Nīcas novada Grīnvaltos, portālu "Rekurzeme" informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

VUGD aicina regulāri tīrīt sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem. To vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā iztīrīt skursteni, to var paveikt arī saviem spēkiem. Atgādinām, ka ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam).

Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 36 izsaukumus – 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet seši izsaukumi bija maldinājumi.