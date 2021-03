Apledojums apgrūtina braukšanu uz Liepājas šosejas no Grobiņas līdz Kalvenei

Šorīt lielākajā Latvijas daļā braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apgrūtina apledojums, bet Vidzemē - arī sniegs, aģentūru LETA informēja "Latvijas valsts ceļi".

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Strenčiem, pa Rīgas apvedceļu, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam, pa Jelgavas šoseju, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Kalvenes līdz Grobiņai, kā arī pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Daugavpils šoseju no Saulkalnes līdz Jēkabpilij, pa Rēzeknes šoseju no Jēkabpils līdz Stolbovkai, pa Grebņevas-Medumu šoseju no Grebņevas līdz Rušenicai, pa Rēzeknes apvedceļu un pa Kokneses šoseju.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Valkas apkārtnes.

Ceļu karti skatīt šeit.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 156 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.