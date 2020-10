"Zemlikas" organizators Miks Magone: "Tā bija jauna pieredze, ar kuru es vairs negribu saskarties otreiz"

Šogad festivālu "Zemlika" bija daudz sarežģītāk sarīkot, jo pasākumus no telpām nācās pārspēlēt uz āru. Vēl bija pēdējā brīža sarežģījumi ar birokrātiju, ar lēmumu pieņēmēju bažām un bailēm, ārkārtēju piesardzību, ar kādu nebijām saskārušies iepriekšējos gadus, kad festivāls pamatā notika iekštelpās nevis ārā. Tie bija jautājumi, kurus risinājām vēl piektdien līdz pusdienlaikam. Šeit es runāju par pašvaldību. Tā bija jauna pieredze, ar kuru es vairs negribu saskarties otreiz," stāsta mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāla "Zemlika" organizators Miks Magone.

"Zemlikas" organizators norāda, ka tas, kā festivāls notika šogad, bija mēģinājums apspēlēt situāciju, bet šis nebija risinājums priekšdienām. ""Zemlikai" nevajadzētu notikt ārtelpās. Mums paveicās, ka sestdien laiks bija labs, tikpat labi tas tā varēja nebūt, tad mēs sevi būtu pakļāvuši vēl lielākam riskam.

Jau rakstījām, ka pagājušās nedēļas nogalē, piektdien un sestdien, Durbē jau desmito reizi izskanēja "Zemlika", kurā vairākiem pilsētvidē iecerētiem koncertiem pēdējā brīdī tika mainīta norises vieta, pārceļot tos uz sētu aiz veikala "Tev".

"Mēs to atrisinājām tādā ziņā, ka, piemēram, pirmajiem trim koncertiem bija jānotiek pilskalnā, vēl bija plānoti koncerti uz skatu platformas pie Gulbju dīķa, vēlāk vakarā ābeļdārzā pretim "Akacim", bet to mēs visu saspiedām šeit. Šī ir privāta teritorija, kurā pašvaldības rokas tik tālu neaizsniedzas, lai pasākumu pilnībā aizliegtu," M. Magone stāsta, ka vēl pēdējā brīdī no pašvaldības puses bija spiediens, ka festivāls pat būtu jāatceļ.

Desmitā "Zemlika" tika aizvadīta bez lielām izmaiņām programmā. Sestdienas vakarā Durbes kultūras namā izpalika vien pirmais koncerts, kurā bija jāuzstājas Lielbritānijas mūziķim Compilation, kurš uz Durbi netika dēļ atceltajiem avio reisiem. Viņam bija lidojums caur Amsterdamu, bet Nīderlandē šibrīd Covid-19 rādītāji ir augsti. "Visi pārējie ārvalstnieki ieradās, veica testus, saņēma negatīvu rezultātu un ar Kultūras ministrijas atļauju varēja uzstāties Durbē un jau nākamajā dienā doties mājup," stāsta M. Magone. Viņš priecājas, ka festivāls arī šogad bija starptautisks par spīti šim ierobežojumu laikam.

"Zemlikas" jubilejas reize gan bija ne tāda, kā to organizatori plānoja gada sākumā. "Būtu muļķīgi teikt, ka plāni bija grandiozāki nekā tagad, jo īstenībā es kopā ar kolēģiem esmu ļoti priecīgs un lepns, ka mums izdevās to izdarīt, noturēt festivāla latiņu, kā nu vien pratām. Viens variants bija padoties un nedarīt vispār. Otrs variants bija iztikt ar gluži lokāliem spēkiem mākslinieciskā sastāvā. Tomēr tie mūziķi, kas šogad ieradās no ārvalstīm, tie būtu arī pagodinājums mūsu festivālam arī miera laikos pirms gada, diviem, vai pēc gada no šī brīža. Par to ir īpašs gandarījums, ka tieši viņi un šajos laikos bija šeit," atklāj M. Magone.

Runājot par "Zemlikas" šo desmit gadu laikā uzlikto latiņu, M. Magone stāsta, ka festivālam jābūt tādam, lai tā saturs būtu kopsolī nevis ar vietējo gaumi, bet ar norisēm pasaulē. "Tiem, kuriem atsevišķu mūziķu vārdi neko neizsaka, es domāju - vietējo klausītāju vidū, viņi var pārliecināties, pašķirstot objektīvu informāciju, redzot, kur uzstājas šie mūziķi pirms un pēc Durbes, ko par viņiem runā ārpus Durbes, ko viņi šodien un rītdien nozīmēs plašākā kontekstā. Tas mums nav bijis pašmērķīgi, bet tas tā dabīgi veidojās no pirmā gada. Kad paskatāmies atpakaļ, ka pirmajā "Zemlikā" bija Nils Frāms, kas ar šiem mūziķiem bija noticis jau tad un it īpaši pēc tam. Kad mums bija tā laime būt uz viena viļņa un telpā ar tādiem mūziķiem, kas šobrīd ir neiedomājami, ka viņi atkal varētu atgriezties, par Durbi nerunāšu. Sagaidīt Nilu Frāmu otreiz Latvijā ir par 99 procentiem nereāli," uzskata M. Magone.

Šogad "Zemlika" baznīcā un kultūras namā uz koncertiem uzņēma 63 cilvēkus, gan ņemot vērā nepieciešamo sēdvietu izvietojumu, gan ņemot vērā telpas izmērus. 63 biļetes nonāca tirdzniecībā par divkārt lielāku cenu nekā citus gadus, turklāt apmeklētājiem saņemot pretim divreiz mazāk koncertus. Baznīcā bija divi koncerti, bet kultūras namā - četri. Biļetes par 50 eiro tika izpirktas trīs dienu laikā, tajā brīdī pircējiem nezinot, kas tieši būs maksas programmā. "Tas bija vēl viens apliecinājums no uzticamākajiem "Zemlikas" draugiem, apmeklētājiem, ka viņi bija gatavi. Milzu pateicība šiem cilvēkiem," piebilst M. Magone.