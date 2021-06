Vecākajai Durbes celtnei – 370 gadu

13. jūnijā Durbes baznīcā notika svētku dievkalpojums par godu baznīcas 370 gadu iesvētīšanai. Dievkalpojumu vadīja Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons un Durbes draudzes mācītājs Atis Freipičs.

Baznīca tika uzcelta par muižnieku līdzekļiem, ar draudzes zemnieku darbu un iesvētīta 1651.gada 28.februārī. Ērģeles būvētas 1834.gadā, tās pašreiz gaida savu atdzimšanu un ziedotāju atsaucību, jo laika gaita instruments stipri nolietojies un cietis no mitruma. Baznīcu ieskauj akmens mūris, kas būvēts 1872.gadā, informē Durbes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Dejus.

Ir daļēji apkopotas ziņas par mācītājiem, kas kalpojuši Durbes baznīcā jau no 16.gadsimta. Baznīcas celšanas laikā viens no mācītājiem bija Johans Dimlers, vēlāk arī Johans Kristofs Baumbahs, Hermanis Ērenfests Katerfelds u.c. Visilgāk, no 1938.gada līdz 1982.gadam, draudzē kalpojis mācītājs Kārlis Jūlijs Martinsons. No Atmodas laikiem līdz mūsdienām baznīcā ir kalpojuši Juris Rubenis, Raivo Bitenieks, Juris Simakins, Ainars Jaunskalže, Jānis Pauļiks, Pēteris Kalks, Gints Kronbergs un šobrīd Atis Freipičs.

Pēdējo gadu laikā, pateicoties baznīcēniem un ziedotājiem, ir veikti lieli atjaunošanas darbi. Ar Apvienoto Kurzemes fondu Vācijā, fon Bordeliusa ģimenes un Erfurtes Sv.Tomasa baznīcas draudzes saziedotajiem līdzekļiem 2003.gadā tika veikts baznīcas torņa remonts, bet 2006.gadā nomainīti vecie baznīcas logi, vēlāk iegādāti arī apsildāmi soli un veikti citi remontdarbi. Draudze pateicas visiem atbalstītājiem, kas palīdz saglabāt kultūrvēsturiskā mantojuma celtni. “Durbes baznīca ir kā dāma, kas kļūst ar gadiem skaistāka, jo durbenieki prot rūpēties par savu dievnamu,” atzina LELB arhibīskaps J. Vanags.

Atšķirībā no citām Latvijas baznīcām, kur dažādos vēstures līkločos savulaik ir bijušas izveidotas gan lazaretes, gan noliktavas vai sporta zāles, tamlīdzīgas peripetijas baznīcu nav skārušas. Kā norādīja Durbes muzeja vadītājs Reinis Bahs: “Te vienmēr bija baznīca, nekas cits.” R.Bahs sekmē draudzes ārējos sakarus ar Vācijas partneriem.85 gadīgais durbenieks Edgars Šneiders reiz ir bijis draudzes vadītājs un atceras sava tēva stāstījumu, ka Durbes baznīcas ziedu laiki bijuši pagājušā gadsimta 30.tajos gados, kad katrā mājā bija savs uzņēmums – vienā miltus mala, citā ādas ģērēja, bija skroderdarbnīcas, kalēji, audēji, zvejnieki, ratnieki un citi. Tolaik baznīca bijusi stāvgrūdām pilna.

Dievkalpojumi Durbes baznīcā notiek katru svētdienu pulksten 9.