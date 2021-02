Durbes novada kultūras darbinieki piedāvā iedzīvotājiem 14. februārī jauki pastaigāties brīvā dabā.

Piemēram, Vecpils parkā no plkst. 14 līdz 16 skanēs mīlas dziesmas. Pastaigājoties tuvējā apkārtnē, būs jāatrod desmit sirsniņas: gan Avotu mājas lapenē, ābeļdārzā, īves kokā, svētozolā, Medņu gravā u.c. Pie kādas no vietām jānofotografējas ar atrasto sirsniņu, bet no sirsniņās minētajiem vārdiem jāizveido pantiņš. Foto un pantiņu jāsūta Intai Dreimanei uz whatsapp 26344350, portālu "Rekurzeme" informē Durbes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Dejus.

Savukārt Dunalkas kultūras nama apkārtnē skanēs romantiskas melodijas no plkst. 12 līdz 13. Svētku noskaņas baudītāji aicināti izveidot sirdi no jebkāda pieejama materiāla – sniega, kūkas, cepuma u.c. Veidotāju apģērbam ir jābūt sarkanā krāsā. Jānofotografējas kopā ar savu daiļdarbu un jānosūta Intai Dreimanei uz whatsapp 26344350.

Durbē 14.februārī varēs pastaigāties ap Gulbīšu dīķi un Mīldīķīti. Mājās ir jāizgatavo sirsniņa brīvā veidā un pastaigas takas sākumā - Raiņa ielas skvērā sirsniņu alejā tā jāiekarina. Pastaigas laikā jāizpilda sagatavotie uzdevumi, jānofotografējas vismaz divās vietās un jāatsūta attēli Dairai Veilandei uz whatsapp 29360509.

Pastaigājoties lūgums ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus!