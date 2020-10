Piektdien Durbē sāksies fetivāls "Zemlika"

Nedēļas nogalē, 16. un 17. oktobrī, Durbē gaidāms mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls “Zemlika”, informē organizatori.

Festivāls, kuram bija jābūt jubilejas, desmitajam, pēc ilgiem manevriem, pārdomām un risku apzināšanās tomēr notiks. Tas būs “devītais ar pusi” – citāds nekā sākotnēji iecerēts. Lielākā daļa norišu būs bezmaksas, ņemot vērā uz iekštelpām attiecinātos ierobežojumus, koncerti notiks arī pilsētvidē. Nemainīgi un, iespējams, pat jaudīgāk arī šogad festivālā būs pārstāvētas vairākas no mākslām – mūzika, teātris, vizuālā māksla un kino. Notiks arī par tradīciju kļuvušais zemnieku, amatnieku un godprātīgu un videi draudzīgu pārstrādātāju ražojumu tirgus.

Piektdien, 16. oktobrī, festivāls iesāksies plkst. 17:00 ar šī gada festivālā “Survival Kit” pārstāvēto latviešu mākslinieču Katrīnas Neiburgas, Līgas Spundes un Evitas gozes darbu izstādes atvēršanu. Vakara gaitā sekos gan Rīgas Starptautiskā kino festivāla radošās direktores Sonoras Brokas “Zemlikai” izvēlēto filmu seansi, gan Ģertrūdes ielas teātra viesizrāde “Malkas ceļi”, gan grupas “Nesen” un kanādiešu guļamistabas popmūzikas prinča Šona Nikolasa Sevidža (Sean Nicholas Savage) koncerti veikala “Tev…” pagalmā (Raiņa ielā 29).

Sestdiena, 17. oktobris, sāksies ar tradicionālo “Zemlikas” tirgu laukumā pie Durbes luterāņu baznīcas. Dienas turpinājumā kultūras namā notiks otra ĢIT viesizrāde “Baiļu rutīna”, pilskalnā muzicēs mbiras mūzikas vēstniece Stella Čiveše (Stella Chiweshe) no Zimbabves, mūsdienu tautas mūzikas duets “Duo Ruut” no Igaunijas, kā arī Kārļa Kazāka un Kaspara Tobja kopprojekts. Festivāla turpinājumā pievakarē gaidāmi seši koncerti Durbes luterāņu baznīcā un Durbes kultūras namā, uz kuriem festivāla uzticamākie atbalstītāji tika aicināti iegādāties biļetes un tās šobrīd ir pārdotas. Tikmēr pilsētvidē – uz skatu platformas pie Gulbju dīķa un ābeļdārzā iepretim bāram “Akacis” – gaidāmi vairāki latviešu mūziķu bezmaksas koncerti. Muzicēs jaunajā latviešu dzejā balstītā apvienība “Alejas”, duets “Āres” no Vecsalacas un par jauno durbenieku kļuvušais elektroniskās mūzikas producents Kashuks. Arī otrajā festivāla dienā būs skatāma vizuālās mākslas izstāde, notiks bezmaksas kino seansi, kā arī otra Ģertrūdes ielas teātra viesizrāde – horeogrāfes Janas Jacukas solo darbs “Baiļu rutīna”.

Festivāla programma pieejama šeit: www.ej.uz/Z2020

Organizatori aicina apmeklētājus būt atbildīgus pret sevi un citiem, novērtēt savu veselības stāvokli pirms pasākuma apmeklēšanas, kā arī ievērot visā valstī noteiktās higiēnas un distancēšanās prasības “Covid-19” izplatības ierobežošanai. Tāpat apmeklētāji tiek aicināti izturēties ar izpratni pret iespējamām izmaiņām festivāla norisē.