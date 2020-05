PAPILDINĀTA AR PĒDĒJO RINDKOPU. Svētku priekšvakarā tika sabojāts krustojums Vecpils pagastā, kur Vecpils ceļš krustojas ar Priekules - Aizputes ceļu jeb tautā sauktais Irbīšu krustojums.

"Vainīgie pieķerti. Iepriekš vainoti vietējie jaunieši, bet diemžēl šie ir "viesmākslinieki"," portālam stāsta Dunalkas/Vecpils kultūras un atpūtas centra vadītāja Inta Dreimane. Viņa ceļa izbraukātājus pieķērusi, pārliecinoties, ka tie nav vietējie. Apkārtējo iedzīvotāju mērs jau bija pilns un aizdomās par ceļa izbraukāšanu tika turēti vietējie folkreisisti.

I. Dreimane ceļa izbraukātājiem aizrādījusi un norādījusi, ka turpat netālu ir Vecpils autotrase, kur, sarunājot ar trases saimnieku, var braukt, cik vien sirds kāro. Jaunieši teikuši, ka par Vecpils autotrasi nav iedomājušies, aizbraukuši tās virzienā. Viņiem ārkārtējās situācijas laikā bija apnicis sēdēt mājās.

Jaunieši Vecpils autotrasē tomēr nav bijuši, bet vakarā jau atkal ārdījuši Irbīšu krustojumu.

"Šī nav pirmā reize, kad krustojums tiek uzārdīts! Skumji, ka aiz neko darīt ir tāds rezultāts," piebilst I. Dreimane. Viņa "Rekurzemei" nosūtīja fotogrāfijas ar pierādījumiem.

Portālam situāciju komentēja krustojumā sastaptā cilvēku kompānija: "Pirmkārt, mēs tajā laukumā uzturējāmies, jo mums vajadzēja riteni nomainīt, vajadzēja palīgus, bija mīkstais. Tur jau bija braukāts pa to vietu. Skaidrs, ka mēs tur to situāciju neuzlabojām, tas ir skaidrs, bet mēs samainījām riepu, padzīvojāmies pa to vietu un braucām tālāk. Mēs tai vietai braucām cauri, tur neatgriezāmies. Tas, kas tur sāka braukt, pēc tam turpināja un izdangāja to vietu. Nesaku, ka mēs esam balti un pūkaini, tā jau nav, bet tas, ka mēs tur būtu apzināti ceļu bojājuši, tā nu tas nav. Inta piebrauca un konstatēja faktu, ka mēs tur esam, kāds tur sameta "saulīti", bet mēs ar viņu tik forši parunājām. Mēs atvainojāmies, ka kādam tobrīd "ieslēdzās" un viņš neapdomāja, ka cilvēki ikdienā izmanto to ceļu. Novēlējām foršu dienu, teicām, ka braucam tālāk. Normāli šķīrāmies, nebija tā, ka mēs mukām. Vienkārši nomainījām savu riteni un braucām tālāk. Mēs redzējām tās rievas, bija, kas izbrauca tajā momentā, jo tur jau bija aplītis uztaisīts. Bija, kas no mums tajā brīdī neuzlaboja tur situāciju, tāpēc negribu teikt, ka esam bez vainas, tas, ka visu izdragājām un vakarā vēl esam braukuši, tie mēs nebijām". Kompānija bija ceļā, lai filmētu materiālu par vietējiem garāžniekiem.