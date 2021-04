INFOGRAFIKA: Rucavas novads bez Covid-19 saslimušajiem; Durbes novadā atgriežas vīruss

Rucavas novadā pēdējo divu nedēļu laikā nav fiksēts neviens Covid-19 gadījums, bet Durbes novadā fiksēts jauns saslimušais.

Šobrīd Latvijā bez Covid-19 bez Rucavas novada vēl ir Alsungas novads un Sējas novads, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Liepājā nākuši klāt pieci saslimušie un kopumā pēdēko divu nedēļu laikā pilsētā ir saslimuši 197 iedzīvotāji.Grobiņas novadā pēdējo divu nedēļu laikā ir fiksēti 27 gadījumi, Aizputes novadā - 15, Nīcas novadā - desmit, Priekules novadā - seši, Vaiņodes un Pāvilostas novadā - viens līdz pieci gadījumi.

No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 643 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 38% ir reģistrēti Rīgā, bet salīdzinoši liels inficēto skaits atklāts arī Daugavpilī un Vecpiebalgas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 245 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2239 cilvēki, vēsta LETA.

Daugavpilī vakar atklāti 37 jauni inficēšanās gadījumi, kopējam saslimušo skaitam pēdējās divās nedēļās sarūkot līdz 314 pilsētas iedzīvotājiem.

Savukārt Vecpiebalgas novadā aizvadītajā dienā reģistrēti 34 jauni inficētie, kopējam pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaitam sasniedzot 47 cilvēkus.

Jūrmalā aizvadītajā dienā atklāts 21 jauns inficētais, Jelgavā un Rēzeknē - katrā 17, Ogres novadā - 16, bet Gulbenes novadā - 13. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 2239, Daugavpilī - 314, Jelgavā - 278, Liepājā - 203, Jūrmalā - 197, Gulbenes novadā - 154, Rēzeknē - 148, kā arī Ogres novadā - 146 iedzīvotāji. Vienlaikus Alsungas, Rucavas un Sējas novadā pēdējo 14 dienu laikā nav reģistrēts neviens inficēšanās gadījums ar Covid-19.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 330,6 gadījumi.

Šobrīd 32 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 13 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Rūjienas, Vecpiebalgas, Ludzas, Zilupes, Viļakas, Gulbenes, Balvu, Ķeguma novadā un Rēzeknē.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 127 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 114 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 111 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 107 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka, veicot līdz šim lielāko testu skaitu diennaktī, otrdien Latvijā atklāti kopumā 643 Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu sasirgušo nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 23 143 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 2,8%, kamēr dienu iepriekš šis rādītājs bija 6,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 105 176. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 6306 Covid-19 gadījumi, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir turpinājis lejupslīdi arī pēc Lieldienu brīvdienām un nokrities līdz 330,6. Pēdējo reizi tik zems šis rādītājs Latvijā bija 2020.gada novembra izskaņā.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens bijis 40 līdz 49 gadus vecs, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 1946 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, kas ir 1,85% no visiem apstiprinātajiem saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem.