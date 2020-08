INFOGRAFIKA: Durbes novadā atkal reģistrēts Covid-19 saslimušais; viens gadījums arī Grobiņas novadā

Atklājot desmit Covid-19 inficēšanās gadījumus aizvadītajā diennaktī, Covid-19 pirmo reizi reģistrēts Krāslavas novadā, bet Durbes un Saulkrastu novados atkal reģistrēti saslimušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficēšanās gadījumiem trīs dzīvo Salaspils novadā, bet divi Rīgā. Pa vienam saslimušajam reģistrēts arī Jelgavas, Grobiņas, Durbes, Krāslavas un Saulkrastu novadā, vēsta LETA.

Trīs ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet divi - vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Viens sasirgušais ir arī bērns vecumā līdz deviņiem gadiem, kā arī viens pacients, kurš ir vecāks par 80 gadiem. Tāpat pa vienam saslimušajam ir arī vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 40 līdz 45 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem.

Visvairāk Covid-19 slimnieku joprojām ir Rīgā - 84 cilvēki. Tikmēr 17 inficētie ir Gulbenes novadā, desmit - Salaspils novadā, bet deviņi Ogres novadā. Vēl 34 Latvijas pašvaldībās saslimušo skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Kā ziņots, veicot 2226 Covid-19 testus, pagājušajā diennaktī reģistrēti desmit jauni saslimšanas gadījumi.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie atgriezušie no ārvalstīm - Somijas, Krievijas, Lietuvas, Albānijas un Zviedrijas. Savukārt atlikušie pieci bijuši tiešā kontaktā ar saslimušu personu.

Latvijā kopumā veikti 218 756 izmeklējumi, inficēšanās apstiprināta 1303 personām, no kurām 1078 ir izveseļojušās, bet 32 mirušas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas seši pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 195 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.