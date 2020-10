FOTO: "Zemliku" Covid-19 neapklusina; festivāls Durbē izskan desmito reizi

Sestdien, 17. oktobrī, Durbē jau desmito reizi izskanēja mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls “Zemlika”, kas spēja iepriecināt savus uzticamos klausītājus par spīti tam, ka gan Liepājā un citviet apkaimes novados Covid-19 ierobežojumu dēļ pasākumi bija atcelti.

"Rekurzeme" festivālā paviesojās sestdienas pēcpusdienā, kad sētā aiz veikala "Tev" notika dienas koncerti, kuros uzstājās mbiras mūzikas vēstniece Stella Čiveše (Stella Chiweshe) no Zimbabves, mūsdienu tautas mūzikas duets “Duo Ruut” no Igaunijas, kā arī Kārļa Kazāka un Kaspara Tobja kopprojekts. Savukārt pie baznīcas vēl notika "Zemlikas" tirgus.

Pie ieejas sētā vēstīja uzraksts, ka pasākumā drīkst atrasties 300 apmeklētāji, bet tik daudz cilvēku nebija.

"Fantastiski! Iespaidi ir vislabāklie kādi var būt. Piektdien bija brīnišķīga priekšspēle "Zemlikai" ar ļoti jauku koncertu, izstādēm un kino. Tagad staigājam, baudam un priecājamies par dzīvi. Šodien tiek gaidītas arvien augšupejošas emocijas, cilvēku smaidi, savstarpēja sapratne," stāsta festivāla laikā sastaptā Liena Ernstsone no Pāvilostas novada. Viņa tikko noklausījusies Stellas Čivešes uzstāšanos un ir sajūsmā. "Bez vārdiem! Aizmirsās viss, relakss vislielākā mērā, ka tādā vietā var uzburto ko tādu, ka aizej no visa, kas ir apkārt, no visām negācijām. Dzīvs mākslinieks šajā laikā var sniegt savu priekšnesumu no Zimbabves, man liekas, ka to nevar nopirkt par naudu, "Zemlika" sniedz tik pozitīvas lietas," priecājas L. Ernstsone.

L. Ernstsone ir bijusi uz "Zemliku" visus desmit gadus. "Skatos, ka "Zemlikas" faniem jau ir bērni. Izkristalizējas "Zemlikas" īstie līdzjutēji un atbalstītāji," piebilst L. Ernestsone.

"Brīnišķīgi iespaidi! Piektdiena bija pavisam laba. Visi iet gulēt, bet "Zemlika" no pēcpusdienas mostas, tad pamazām, pamazām notiek izstāžu iekārtošana, tad atveras "Akacis", tad notiek teātris. Teātris bija brīnišķīgs," par Ģertrūdes ielas teātra viesizrādi "Baiļu rutīna" teic cēsiniece Gunta Kaugure. Arī viņa sevi pieskaita pie "Zemlikas" cienītājiem, jo šī ir jau piektā vai sestā reize.

"No festivāla otrās dienas sagaidu mūziku, sestdiena ir mūzikas diena. Tā mani iedvesmos," norāda G. Kaugure. Viņa uz festivālu brauc viena pati. "Es izslēdzu visu, tad tās ir tikai manas divas, trīs dienas," stāsta festivāla apmeklētāja.

G. Kaugure atklāj, ka viņu "Zemlika" uzrunā ar īpašo auru. "Pirmkārt, mazākā pilsēta. Otrkārt, cilvēks, kas to organizē, var just, ka viņš ar sirdi un dvēseli to dara. Tas uzrunā cilvēkus. Man patīk klasiskā mūzika, bet vērtēju, ka šeit dzirdamā elektroniskā mūzika arī ir pāri visam, kā mūsdienu klasika, pat tāda drusku kosmiska," stāsta G. Kaugure. Viņa norāda, ka "Zemlika" spēj piedāvāt īpašu mūziku. "Visi ir priecīgi, rimts festivāls," par šo gadu, kad jāņem vērā ierobežojumi, teic cēsiniece.

Covid-19 ierobežojumu laiks pirmoreiz uz "Zemliku" un Durbi atveda Agrīti un Lāsmu no Jūrmalas. "Kad nekur citur nevar īpaši aizbraukt, tad braucam pa Latviju. Mums tas likās interesanti - mūzikas un mākslas festivāls. Turklāt mēs nekad nebijām bijuši Durbē. Ļoti smuki! Viss sakopts, mums patika apstādījumi," vērtē Lāsma. Arī Lāsma neskopojas ar uzslavām: "Skaista pilsētiņa, malači!"