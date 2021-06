Durbes novadā un Grobiņas novadā ievērojami pārsniedz ātrumu

Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Kurzemes reģionā ir pieķēruši vairākus ātrumpārkāpējus. Savukārt otrdien Ventspils novadā automašīnas “Lexus” vadītājs traucies ar 166 kilometriem stundā, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policija aicina vadītājus nebūt pārgalvīgiem un atcerēties, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, kā arī citu ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošana apdraud ne tikai paša transportlīdzekļa vadītāja, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku veselību un drošību.



15.jūnijā ap pulksten 15.40 Ventspils novadā, Popes pagastā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas fiksēja automašīnu “Lexus”, kuras vadītājs vietā, kur atļauts pārvietoties ar 90 kilometriem stundā, traucās ar ātrumu 166 kilometri stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 76 kilometriem stundā.

13.jūnijā pulksten 09.50 Durbes novadā, Tadaiķu pagastā remontējamā ceļa posmā, kur uzstādītas pagaidu ceļa zīmes “Maksimālā ātruma ierobežojums” Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas fiksēja automašīnu “Volkswagen”, kuras vadītājs vietā, kur atļauts pārvietoties ar 50 kilometriem stundā, traucās ar ātrumu 120 kilometri stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 70 kilometriem stundā. Pulksten 10.20 turpat tika fiksēta automašīna “BMW”, kuras vadītājs pārvietojās ar 110 kilometriem stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 60 kilometriem stundā. Savukārt ap pulksten 14.20 tika fiksēta automašīna “Audi”, kuras vadītājs pārvietojās ar 111 kilometriem stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 61 kilometru stundā.



13.jūnijā pulksten 18.40 Saldus novadā, Blīdenes pagastā uz autoceļa A-9 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas fiksēja automašīnu “Mitsubishi”, kuras vadītājs vietā, kur atļauts pārvietoties ar 90 kilometriem stundā, traucās ar ātrumu 153 kilometri stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 63 kilometriem stundā. Ap pulksten 19.00 turpat tika fiksēta automašīna “BMW”, kuras vadītājs traucās ar ātrumu 147 kilometri stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 57 kilometriem stundā.

12.jūnijā pulksten 17.30 Talsu novadā, Ģibuļu pagastā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas fiksēja automašīnu “Mercedes Benz”, kuras vadītājs vietā, kur atļauts pārvietoties ar 90 kilometriem stundā, traucās ar ātrumu 143 kilometri stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 53 kilometriem stundā.

11.jūnijā pulksten 21.00 Grobiņas novadā, Medzes pagastā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas ceļa zīmes “maksimālā ātruma ierobežojums” un “uzbērta grants vai šķembas” darbības zonā fiksēja automašīnu “Volkswagen”, kuras vadītāja vietā, kur atļauts pārvietoties ar 50 kilometriem stundā, brauca ar 106 kilometriem stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 56 kilometriem stundā.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā, transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu no 240 līdz 320 eiro apmērā un tiesību izmantošanas aizliegumu uz trīs mēnešiem, savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā, transportlīdzekļa vadītājam piemēro no 360 līdz 480 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz sešiem mēnešiem.