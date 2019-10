Nedēļas sākumā “Kursas Laiks” saņēma vairāku satrauktu durbenieku zvanus – viņi bija sašutuši par radušos situāciju, proti, mazpilsētā vairs nav iespējas no bankomāta izņemt skaidru naudu, jo vienīgais bankomāts pilsētā – bankas “Luminor” īpašumā esošais – noņemts. Tas līdz šim atradies Raiņa ielā 49, pie veikala “Lindale”.

Viena no veikala “Lindale” darbiniecēm sarunā ar laikrakstu pastāsta, ka bankomāts noņemts pagājušajā nedēļā. Iedzīvotājiem par to iepriekš nav ticis ziņots, līdz ar to daļai vēl joprojām ir pārsteigums, ka, atnākot uz veikalu, nav iespējams izmantot pakalpojumu.

Tagad durbeniekiem tuvākais bankomāts pieejams Lieģos, novada domes ēkā. Taču tas pieder bankai “Swedbank”, līdz ar to citu bankas karšu turētājiem, vēloties izņemt skaidru naudu, jāšķiras no komisijas maksas.

Plašāk lasiet "Kursas Laika" 10. oktobra numurā!