Zemessardzes 4. Kurzemes brigāde piedalīsies militārajās mācībās "Namejs 2021"

No 6. līdz 12. septembrim Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā, norisināsies Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības “Namejs 2021”, lai pārbaudītu un pilnveidotu gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei gan patstāvīgi, gan arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros, portālu "ReKurZeme" informē Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štāba Informācijas daļas galvenā speciāliste Guna Pričina.

Mācības notiks Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā, gan pilsētās -Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Dobelē, Jelgavā, gan astoņu Kurzemes un Zemgales novadu teritorijās, kā arī Skrundas novadā poligonā “Mežaine” un Liepājas ostas teritorijā.

Militārajās mācībās piedalīsies vairāk nekā 850 karavīri un zemessargi no Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes, tostarp arī rezerves karavīri,kā arī karavīri un zemessargi no Zemessardzes 3. Latgales brigādes, un pārstāvji no Lietuvas Bruņoto spēku Brīvprātīgo ai zsardzības spēkiem.

Militārās mācības tiek organizētas sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts robežsardzi, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkiem un Nodrošinājuma pavēlniecību, tādējādi trenējot sadarbību un savstarpējo savietojamību kopīgo spēju pilnveidošanai. Mācībās tiks iesaistītas arī mācību teritorijā esošo pilsētu pašvaldības, lai stiprinātu civilās aizsardzības komisijās iesaistīto institūciju sadarbību.

Kolektīvās apmācības ietvaros tiks trenētas darbības hibrīdapdraudējuma apstākļos, tāpat tiks pilnveidotas komandvadības spējas, stiprināta sadarbība starp apakšvienībām un pārbaudītas vienību spējas plānot un īstenot aizsardzības operācijas.

Militāro mācību uzdevumi tiks veikti uz iepriekš saskaņotiem valstij un pašvaldībām, kā arī juridiskām un privātām personām piederošas zemes īpašumiem.

Zemessardzes 4. Kurzemes brigāde aptver visu Kurzemes novadu un daļu Zemgales novada teritorijas. Brigādes pakļautībā atrodas štābs Kuldīgā, trīs kājnieku bataljoni Liepājā, Dobelē un Ventspilī, viens nodrošinājuma bataljons Kuldīgā un viens kaujas atbalsta bataljons Jelgavā.

Jau ziņots, ka no 30. augusta līdz 3. oktobrim visā Latvijā norisināsies Nacionālo bruņoto spēku militāro mācības “Namejs 2021”, lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei gan patstāvīgi, gan arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Zemessardzē uzņem 18 līdz 55 gadus vecus Latvijas Republikas pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mājaslapā sadaļā Stājies Zemessardzē. Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un veicinātu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, interesenti ir aicināti zvanīt uz Zemessardzes vienoto diennakts tālruņa numuru 1811. Vairāk par dienestu Zemessardzē un bataljonu kontaktinformāciju iespējams noskaidrot Zemessardzes mājaslapā.

Iedzīvotāju ievērībai!

No 6. līdz 12. septembrim Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā, tostarp Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Dobelē un Jelgavā mācību un vingrinājumu laikā pa autoceļiem pārvietosies gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, bet gaisa telpā lidos militārās lidmašīnas un helikopteri.

Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties pret iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem. Militārās tehnikas kolonnas pavada Militārā policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.

Mācību laikā ārpus poligoniem tiks izmantota tikai mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, atrodot mācību vietās nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot.

Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

Iespēju robežās operatīvā informācija par Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto aktivitātēm ir pieejama bruņoto spēku Twitter profilā @Latvijas_armija, Facebook lapā @Latvijasarmija, kā arī regulāro spēku un Zemessardzes vienību sociālo tīklu profilos. lidmašīnas un helikopteri.