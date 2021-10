Šodien Grobiņā jārēķinās ar neērtībām, tiks ieklāta jaunā asfalta virskārta

Piektdien, 1. oktobrī, Grobiņā, Lielajā ielā, posmā no Paula ielas ieklās jauno asfalta virskārtu.

Lai darbi veiktos raitāk un būtu kvalitatīvi, laika posmā no pulksten 14 līdz 18 šajā posmā būs pilnībā slēgta satiksme, informē Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Remontdarbu laikā autobuss nepiestās pieturā pie pilskalna, bet maršrutu no Lielās ielas turpinās pa Priežu ielu un tālāk pa Celtnieku ielu. Un atbilstoši arī pretējā virzienā.