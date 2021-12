Sestdienas rītā apledojums un snigšana apgrūtina braukšanu no Liepājas līdz Rucavai, Aizputei un Kalvenei

Sestdienas rītā apledojums apgrūtina braukšanu visā valsts teritorijā, aģentūru LETA informēja uzņēmumā "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir arī sekojošos posmos: Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Liepājai;Liepājas-Rucavas šoseja (A11) visa maršruta garumā; arī šoseja no Liepājas līdz Aizputei, kā arī citviet Dienvidkurzemes novadā.

Ceļu karti skatīt šeit.

Sniegotos ceļa posmus sestdienas rītā 176 ceļu tīrīšanas vienības tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Kā uzsver autoceļu uzturētāji, autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Snigšanas laikā sniega sega uz ceļiem var veidoties atkārtoti, tāpat ceļi var atkārtoti apledot arī pēc apstrādes ar reaģentiem.

LVC atgādina, ka pēc snigšanas beigām valsts galvenie autoceļi no sniega ir jānotīra trīs stundu laikā, savukārt uz mazāk noslogotiem ceļiem šiem darbiem tiek dotas līdz pat 24 stundām.