Sāksies Dienvidkurzemes un Liepājas attīstības dokumentu publiskā apspriešana

Publiskajai apspriešanai nodota Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumentu pirmā redakcija, kas iezīmē novada virzību nākamajos gados.

Attīstības dokumentu kopums pieejams bijušo novadu tīmekļa vietnēs (www.grobinasnovads.lv, www.aizpute.lv, www.priekulesnovads.lv, www.nica.lv, www.durbe.lv, www.pavilosta.lv, www.vainode.lv, www.rucava.lv) sadaļā Dienvidkurzemes novads/Attīstība, portālu "ReKurZeme" informē Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un marketinga daļas vadītāja Kristīne Pastore.

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar šiem dokumentiem un aktīvi piedalīties to izvērtēšanā un apspriešanā, kā arī izteikt savus priekšlikumus. To iespējams izdarīt līdz 20. decembrim, izvēloties sev ērtāko no piedāvātajiem veidiem.

Kā piedalīties attīstības dokumentu apspriešanā

22. novembrī sāksies šo dokumentu apspriešana video tiešraidēs pašvaldības oficiālajā sociālās platformas Facebook kontā Dienvidkurzeme. Tā ilgs līdz 17. decembrim. Kopumā notiks astoņas tiešraides, kurās tiks apspriesti astoņi rīcības virzieni. Katra apspriede ietvers trīs blokus: 1. kopējs attīstības dokumentu ietvars; 2. detalizēts viens konkrēts rīcību virziens (joma); 3. diskusiju daļa – jautājumi un atbildes. Katram būs iespēja pieslēgties visām apspriedes daļām vai izvēlēties sev interesējošo. Lai gan dažas no tiešsaistes apspriedēm jau notikušas, interesenti vēl var paspēt iesaistīties, lai uzdotu savus jautājumus un izteiktu priekšlikumus.

Tiešsaistes diskusiju laiki Dienvidkurzemes novadā:

• Dzīves vide un daba - 22. novembrī plkst. 17.30

• Sabiedrības veselība - 26. novembrī plkst. 17.30

• Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts - 1. decembrī plkst. 17.30

• Pārvaldības un pakalpojumu sistēma - 3. decembrī plkst. 17.30

• Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte - 8. decembrī plkst. 17.30

• Kultūrvide, tūrisms un sports - 10. decembrī plkst. 17.30

• Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība - 15. decembrī plkst. 17.30

• Uzņēmējdarbības vide - 17. decembrī plkst. 17.30

Tiešsaistes apspriedes būs iespējams noskatīties arī ierakstā.

Savu viedokli un priekšlikumus iedzīvotāji var izteikt arī, izmantojot citas piedāvātās iespējas:

• iesūtot elektroniski e-pastā: attistiba@dkn.lv vai sūtot pa pastu (Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430) ar norādi Attīstības un uzņēmējdarbības daļai;

• nododot informāciju atbalsta punktos: novada pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, Klientu apkalpošanas centros (KAC);

• aizpildot elektronisku veidlapu (informācija tiks precizēta).

Lai panāktu maksimālu sabiedrības iesaisti un nodrošinātu ikvienam iespēju iepazīties ar attīstības dokumentiem, Dienvidkurzemes iedzīvotājiem ir iespēja izmantot pašvaldības atbalsta punktus – pagastu un pilsētu pārvaldes, bibliotēkas, KAC, kur vērsties pēc palīdzības digitālo rīku izmantošanai vai saņemt vadlīnijas, kā vieglāk orientēties plānošanas dokumentos, kam pievērst uzmanību.

Drukātā formātā ar materiāliem visu publiskās apspriešanas laiku līdz 20. decembrim var iepazīties bijušo novadu pilsētu un pagastu pārvaldēs.

Kopējā plānošanas dokumentā rīcību un investīciju plāns katrai pašvaldībai ir savs, tāpēc Liepājas valstspilsēta publiskās apspriešanas organizē atsevišķi no Dienvidkurzemes. Detalizētus laikus apspriedēm Liepājā skatīt www.liepaja.lv.



Ar attīstības dokumentu kopumu var iepazīties šeit: http://grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3664:attstbas-plnoanas-dokumentu-publisk-apsprieana-&catid=313:attistiba&Itemid=404