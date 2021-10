Priekulē divstāvu ēkas dūmvadā deg sodrēji

Pirmdien pulksten 19.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Liepājas ielu Priekulē, kur, kā liecināja saņemtā informācija, no skursteņa nāk liesmas.

Notikuma vietā konstatēts, ka divstāvu ēkas dūmvadā deg sodrēji 0,2 kvadrātmetru platībā – ugunsdzēsēji glābēji degšanu dūmvadā likvidēja, izmantojot tehnisko sāli. Pulksten 20.48 darbi notikuma vietā pabeigti, portālu "ReKurZeme" informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

VUGD atgādina, ka katru gadu pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam). Cita starpā reizi piecos gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt speciālists.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 54 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 31 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.