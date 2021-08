Bunkā dziedās Ainars Bumbieris

Svētdien, 29. augustā, pulksten 15 Dienvidkurzemes novada Bunkas pagasta kultūras nama pagalmā sāksies dziedātāja Ainara Bumbiera koncerts.

Jau rakstījām, ka svētdien no pulksten 12 kultūras nama pagalmā būs Vasaras noslēguma tirgus. Būs arī sportiskas aktivitātes.

Pulksten 11 sāksies minifutbola turnīrs. No pulksten 12 līdz 14 varēs individuāli piedalīties šautriņu mešanas sacensībās "Trāpi mērķī", kā arī būs soda metieni basketbola grozā "Nemet garām!".

No pulksten 12 darbosies arī piepūšamās atrakcijas un būs putu ballīte.

Makšķerēšanas sacensības notiks Virgas pagasta Prūšu ūdenskrātuvē. Copmņiem jāpulcējas pulksten 6.30 pie ūdenskrātuves peldētavas.