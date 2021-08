Ziemupes jūrmalā norisināsies "ma-DARA"

21. augustā no pulksten 12 Ziemupes jūrmalā desmito reizi notiks “ma-DARA”. Šī gada vadmotīvs ir Vējš.

No pulksten 12 darbosies tirdziņš – MĪTAVA, kurā būs iespējams gan pirkt, gan pārdot, gan mainīties zināšanām vai iegūt jaunas prasmes. Tirdziņā piedalīsies Noķerts Liepājā, Akmens Raksti, Embūtes garšaugi, Birch Birds, Irbītes mājražojumi, keramikas studija “Pods”, Laura Ditke ar hennas zīmējumiem, Manteja tējas un medus, TLMS “Liepava” meistares, Harijs Jaunzems, LaLu radošā darbnīca, Anitas rokdarbi, Līva Kalniņa ar dzijas krāsošanas meistardarbnīcu, Solveiga Vārna, Āra koka flautas un citi. Par vēdera labsajūtu – gardu maltīti - rūpēsies “JūrCafe”, portālu "ReKurZeme" informē biedrības "Ziemupīte" pārstāve Daina Vanaga.

Par to, kāda ir zemūdens pasaule, kā to iepazīt droši un ko tajā var atklāt, no pulksten 13 Ziemupes jūrmalā pastāstīs zemūdens niršanas klubs “DAIVINGS”. Tikšanās laikā plānota arī praktiska darbošanās – vēsturiskā kuģa vraka apsekošana dzelmē. To gan iespējams būs veikt tikai tiem, kam ir Atvērto ūdeņu nirēja sertifikāts Open Water Diver. Labā ziņa tiem, kuri vēl ir tikai ceļā uz to, būs arī iespēja tuvumā apskatīt, aptaustīt un izzināt niršanas pamatus. Sīkāk par ekipējuma nomu un apmācību - WhatsApp 22077202.

Nelielu ieskatu, ko vējš izmaina jūrā (un tie nav tikai viļņi!), dos Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki. “Vējš izmaina dzīvo organismu sastāvu jūrā - mēs savukārt nodemonstrēsim, kā to var uzzināt, izmantojot planktona tīkliņu un mikroskopu. Pastāstīsim, kas zināms par augiem, ko vējš izskalo no jūras. Mūsu akvārijā varēs aplūkot arī mazu jūras zemūdens pasaules daļu, kuru ietekmē vējš un uz ekrāna - modeļa animācijā pavērot, kā vēja ietekmē mainās ūdens temperatūra vasarā pie jūras krasta. Mēģināsim arī atbildēt uz visiem jautājumiem par vēju un jūru!” stāsta Jūras monitoringa nodaļas vadītāja, vadošā pētniece Anda Ikauniece.

ma-DARĀ varēs dzirdēt Bārtas etnogrāfisko ansambli, kapellu “Skani”, grupu “Tev un Man” (vadītāja Igeta Ozoliņa), Grietu Pīrāgu, folkloras kopu “Kurtuove”, Āri Godiņu (koka flauta), Krismintu un Rovenu, dzejnieces Janu Egli, Inetu Stadgali un Lindu Kilevicu, apvienību A un B.

Būs aplūkojama Jāņa Kalniņa gleznu izstāde.

Viss norisināsies brīvā dabā, tāpēc aicinām ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Vairāk informācijas – www.facebook.com/pasakumsmadara.

Tirdziņš – MĪTAVA pieejams ikvienam apmeklētājam. Koncerta zonā ieeja, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Covid-19 sertifikātu par vakcināciju, pārslimošanu vai testa negatīvu rezultātu. Būsim atbildīgi un ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus.