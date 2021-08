Pāvilostā būs "Līvu" dziesmu svētki

“Dziesmu svētkiem būs būt!” Ja šogad nevarējām baudīt Vispārējos Dziesmu svētkus, tad “Līvi” dziesmu svētki noteikti būs! Šogad ar sarkanu kalendārā atzīmēts ir 28. augusts, kad Pāvilostā “Fontaine city” dzirdēsim gan grupas “Līvi” dziesmas koru izpildījumā ar slaveniem un mazāk slaveniem solistiem, gan vakara koncertu, kurā muzicēs Latvijā populāri un iemīļoti mākslinieki, gan spokains nakts disko pamestās fabrikas telpās, portālu "ReKurZeme" informē "Līvu" dziesmu svētku pārstāve Agnese Kuplēna.



28. augustā no pulksten 15 līdz 17 būs dienas koncerts, no pulksten 18 līdz 23 vakara koncerts, bet no pulksten 23 nakts disko ar DJ Rudaku.

Jau vairākas paaudzes ir izaugušas ar grupas "Līvi" dziesmām, un katram tie ir savi "Līvi" - kādam tie ir Ķiģeļa laiki, kāds nevar šo mūziku iedomāties bez ķērcošās Groduma vai dārdošās Brīzes balss. Kādam tās ir vienkārši bērnības atmiņas, vēl citam - mūzika, pie kuras pirmo reizi skūpstījās vai, klausoties "Dzimto valodu", sevī sajuta latvietību līdz sirds dziļumiem. Ticu, ka arī daudziem šī mūzika ir kā spēcinoša mantra, kas neļauj padoties un ikreiz liek celties no jauna. Protams, "Līvi" katram ir savi. Tie nav tikai "Brīnišķā diena" vai "Ozoliem", tie ir arī "Zelta sirds", "Saldus saule", "Kad saule riet" un "Elektriskā zivs". "Līvi" - tas vienkārši ir latviešu gēna kods. Un nav svarīgi, vai tev patīk visas dziesmas, nav svarīgi, ka grupā mainās mūziķu sastāvs, nav svarīgi, ka kādam labāk patīk Ozols vai Maikls Džeksons. "Līvi" vienkārši ir - pieņem kāds to vai - nē.

Festivāla ideja ir pavisam vienkārša - apvienot dažādas paaudzes, dažādu profesiju, konfesiju, politisko pārliecību un visādi citādi jaukos un dažādos ļaudis caur dziesmu. Caur "Līvu" dziesmu. Izveidot "Līvi" dziesmu svētkus. Dažādi kori no dažādām Latvijas pilsētām koncertā izpildīs visiem zināmas un kopā izpildāmas dziesmas Jēkaba Ozoliņa redzējumā. Kopā 21 - acīte. Veiksmes skaitlis. Dziesmu svētki notiek jau ceturto reizi, un tiem, kas tajos ir piedalījušies kaut vienu reizi, ir skaidrs, kāpēc 21 ir veiksmes skaitlis. "Līvi" dzīvi - tieši tas skanēs no katra korista mutes un ģitārista aizskartās stīgas. Katras dziesmas izpildījumā piedalīsies arī solisti – gan pagaidām vēl mazāk zināmi, gan jau slavu sasnieguši, piemēram, Guntis Veits, Normunds Pauniņš, Elviss Grodums, Emīls Dreiblats un citi profesionāļi.

Kā jau īstos dziesmu svētkos, dalībniekiem un koncerta apmeklētājiem ir nepieciešama laba atpūta un kopābūšanas prieks. Tāpēc pēc emocionālā dienas koncerta koristu un pavadošās grupas izpildījumā, visi būs pelnījuši vienu īstenu roka noslēgumu - vakara daļu, kas ļaus mums baudīt ne mazāk leģendāras grupas: "Otra puse" "Credo" un, protams, pasākuma vaininieki - "Līvi".

Ar to pārsteigumi nebeigsies - akustiskas mūzikas baudījumu varēs dzirdēt arī uz mazās skatuves, kas piekļāvusies kafejnīcas "Delisnack Pāvilosta" stilīgajam sānam un apsolām neaizmirstamu, vasaras noslēguma cienīgu piedzīvojumu - nakts diskotēka vecās fabrikas telpās. Kas zin - varbūt kādam laimēsies ieraudzīt arī īstu spoku koku.

Uz tikšanos pilsētvalstī - Fontaine city, Sakas ielā 6, Pāvilostā 28. augustā.