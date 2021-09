Pāvilostā būs Kuršu metāla diena - galvenie viesi "SkyForger"

Pāvilostā jaunizveidotā atpūtas vieta “Fontaine City” visu vasaru divas reizes nedēļā organizēja šovus un piedāvāja dažādu stilu dzīvo mūziku kopā ar labākajām Latvijas grupām - Oranžās brīvdienas, Opus Pro, Bloody Heels, Bad Habits, Līvi, Grupa Harijs, Tasteful, Inokentijs Mārpls, Dzelzs Vilks, Pauls Raimonds, Lucky Hunter, So Lucid Electric Feel, Sir Louie Fontaine un daudziem citiem.

Tagad ir pienācis laiks sagaidīt ziemu, tāpēc kā gada pēdējais pasākums laukā tiek piedāvāts sestdien, 4. septembrī, pulksten 18, kurā būs daudzveidīga programma, kas sastādīta no labākās smagās mūzikas Latvijā: daudzsološā pankroka grupa Johnny & The Burnouts; latgaliski dziedošā folkmetāla grupa Green Novice; Latvijas atbilde grupai ‘Motohead’ – viena no Latvijas rokmūzikas ikonām grupa Rūsa; kā arī Latvijas pagan metal slavenības - Skyforger.

Pasākuma grafiks:

18.30 GREEN NOVICE (folk metāls)

19.30 JOHNNY & THE BURNOUTS (bmx skate punk)

20.30 RŪSA (hārdroks) - atgriešanās pēc divu gadu pauzes!

21.45 SKYFORGER (pagānu metāls)

* brīvdabas pasākums ar atsevišķām zonām: ar un bez covid sertifikāta, visi aicināti.

TRANSPORTS – kursēs Fontaine City Express autobusi no Rīgas un Liepājas.

# Rīga - Pāvilosta

Abos virzienos - 18 €

Vienā virzienā - 10 €

Autobuss atiet pl. 14.00 no Kongresu nama Rīgā

Atiet pl. 00.00 no Pāvilostas uz Rīgu

Pa ceļam ir iespējams iekāpt un izkāpt: Tukumā, Kandavā, Sabilē, Kuldīgā - visur viena cena.

# Liepāja - Pāvilosta

Abos virzienos - 8 €

Vienā virzienā - 5 €

Autobuss atiet pl. 17.00 no Liepājas Universitātes autostāvvietas

Atiet pl. 00.00 no Pāvilostas uz Liepāju