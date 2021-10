Noskaidros Dienvidkurzemes novada čempionus spiningošanā

Dienvidkurzemes novada Prūšu ūdenskrātuvē sestdien, 16. oktobrī, notiks Dienvidkurzemes novada atklātais čempionāts spiningošanā.

Sacensību sākums pulksten 8 (pieteikto dalībnieku reģistrācija uz vietas no pulksten 7 līdz 7.30) un sacensību kopējais ilgums ir astoņas stundas pa divām daļām (no rīta 4 stundas no 8 līdz 12 un otra daļa no pulksten 13 līdz 17) ar pārtraukumu viena stunda.

Apbalvošana notiek uzreiz pēc sacensībām līdz 17:30.

Sacensību dalībnieki - sacensības notiek komandās (komandu veido 1 vai 2 dalībnieki vienā laivā) un arī individuāli, no visiem Latvijas novadiem.

Nolikumu skatīt šeit.