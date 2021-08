Bernātos sākas Kurzemes NVO plenērs

Lai stiprinātu iedzīvotāju pilsoniskās kompetences, prasmes un līdzdalību, no šodienas trīs dienas Bernātos notiks Kurzemes nevalstisko organizāciju (NVO) plenērs, aģentūru LETA informēja Kurzemes NVO centrs.

Šī gada plenērā vieslektori sniegs informāciju un radīs izpratni par to, kā juridiski funkcionē Latvijas valsts un kādi nozīmīgi procesi darbojas ikdienā. Plānots arī runāt par valsts varas orgāniem, to pilnvarām un funkcijām, cilvēka vietu tajās, par politiskām ideoloģijām, par partiju jēgu, darbības stratēģijām un politisko ētiku, par paņēmieniem, kā cilvēki cīnās par varu un to, kā novērtēt, vai politiskie lēmumi ir bijuši gana labi.

Tāpat pasākuma laikā varēs iepazīt Valsts kancelejas darbu un izzināt, ko paredz valsts reformas plāns, kur un kā atrast aktuālos un apspriežamos tiesību aktus. Plānots arī runāt par demokrātijas kā sistēmas plusiem un mīnusiem.

Plenēra dalībniekiem būs iespēja spodrināt savas kritiskās domāšanas prasmes, lai atpazītu manipulācijas, izzinātu biežākās argumentācijas un loģikas kļūdas, kā arī sekas, ko tās rada. Paredzēti arī neformāli rīta un vakara pasākumi.

Plenērā piedalīsies Latvijas Universitātes (LU)Juridiskās fakultātes Valstiesību zinātņu katedras docents Edvīns Danovskis, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadībzinātnes nodaļas asociētais profesors, Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, filozofs Ģirts Jankovskis, sociālo zinātņu maģistrante sabiedrības vadībā Inese Siliņa un Valsts kancelejas darbinieki.

Visiem plenēra dalībniekiem tiek apmaksātas naktsmītnes un ēdināšanas izdevumi.