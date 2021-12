Naktī uz ceturtdienu Latvijā no dienvidrietumiem sāksies ilgstoša snigšana, daudzviet snigs stipri, prognozē sinoptiķi.

Austrumu, dienvidaustrumu vējam brāzmās pastiprinoties līdz 8-13 metriem sekundē, gaidāms arī neliels putenis, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē sāks puteņot spēcīgi - no rīta gaidāmas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, vēsta LETA.

Minimālā gaisa temperatūra būs -2..-7 grādi, vietām Latgalē un Vidzemē -8..-11 grādi. No dienvidrietumiem gaisa temperatūra sāks paaugstināties, rīta stundās Liepājas pusē sniegu nomainīs slapjš sniegs un lietus.

Ceturtdien jau lielā valsts daļā sniegs pāries slapjā sniegā un lietū. Vējš iegriezīsies no dienvidiem, Ziemeļlatvijā saglabāsies austrumu vējš, tas pūtīs lēni līdz mēreni stipri. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 0..+4 grādiem, vien Vidzemes ziemeļos tā saglabāsies pāris grādus zem nulles.

Rīgā no nakts vidus gaidāms sniegputenis, dienas gaitā to nomainīs slapjš sniegs un neliels lietus. Nakts izskaņā austrumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 12 metriem sekundē, dienā gaidāms lēnāks dienvidvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies no -5 grādiem nakts sākumā līdz +2 grādiem pēcpusdienā.

Jau ziņots, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis gan dzelteno, gan oranžo brīdinājumu par stipru snigšanu, kas būs spēkā no trešdienas vakara līdz ceturtdienas pēcpusdienai. Brīdinājumā teikts, ka naktī valsts teritoriju no dienvidrietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona, kas nesīs ilgstošu snigšanu. Nakts laikā daudzviet sniega segas biezums palielināsies par 5-9 centimetriem, bet 2.decembrī dienas laikā par vēl 5-9 centimetriem.

Latvijas rietumu un vietām arī centrālajos rajonos snigs stiprāk un no nakts otrās puses līdz agrai pēcpusdienai sniega segas pieaugums būs sasniedzis 10-14 centimetru, minēts brīdinājumā. Vējš nakts otrajā pusē un no rīta būs nedaudz brāzmains, tādēļ gaidāma arī putināšana, kas var veidot nelielus sniega sanesumus. Redzamība snigšanas laikā būs pasliktināta, vietām iespējama neliela apledojuma veidošanās. Snigšana Latvijā mitēsies vien piektdienas pēcpusdienā.