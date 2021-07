Ceturtdien, 15. jūlijā, Dienvidkurzemes novada domes deputāti tikās ārkārtas sēdē Nīcā.

Sēdi ieskandēja Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, vēlot deputātiem saskanīgu darbu, informē pašvaldība.

Sēdes gaitā izskatīja virkni svarīgu jautājumu, kas attiecas gan uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības administrācijas izveidošanu, gan teritorijas attīstību, gan citiem svarīgiem procesiem. Viens no jautājumiem bija par izmaiņām deputātu sastāvā. Mandātu nolika Mārtiņš Grundmanis, kurš ievēlēts no saraksta "Jaunā Vienotība". Viņa vietā turpmāk deputāta pienākumus pildīs Andris Jefimovs no tā paša saraksta.

Pēc sēdes deputāti devās iepazīties ar Nīcu, apmeklējot Nīcas novada tūrisma centru, ambulanci, sporta halli, kam šogad aprit pieci gadi, skolas stadionu, bērnudārzu un citus objektus.

Nākamā sēde notiks pēc nedēļas Priekulē.