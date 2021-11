Liepājas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem rīko tiešsaistes diskusiju "Kā pasargāt sirdi šoziem?"

Otrdien pulksten 19 Liepājas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem rīko diskusiju "Kā pasargāt sirdi šoziem?", kas norisināsies biedrības "ParSirdi.lv" "Facebook" profilā "@Parsirdi.lv", kā arī mājaslapā "www.parsirdi.lv", aģentūru LETA informēja biedrības "Parsirdi.lv" vadītāja Inese Mauriņa.

Diskusiju biedrība organizē, lai izglītotu iedzīvotājus par sirds un asinsvadu veselību, kā arī sniegtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcināciju pret Covid-19 un vīrusa ietekmi uz veselību.

Diskusijā piedalīsies Latvijas Universitātes (LU) Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošais pētnieks, kardiologs Vilnis Dzērve, epidemioloģe, LU asociētā profesore Liliāna Civjāne un Biedrības "ParSirdi.lv" vadītāja Mauriņa.

Diskusijas runās par to, kāpēc pandēmijas laikā ir īpaši svarīgi kontrolēt asinsspiediena un holesterīna rādītājus, par to vai drīkst vakcinēties pret Covid-19, ja ir kādas sirds un asinsvadu slimības. Speciālisti dos padomus par to, ko vēl var darīt, lai pasargātu savu un tuvinieku veselību, kā arī ieteiks idejas aktīvai dzīvei un atbildēs uz klausītāju jautājumiem.

Diskusiju organizē biedrība "ParSirdi.lv" sadarbībā ar Liepājas un Dienvidkurzemes novada pašvaldībām.

Organizatori aicina sūtīt jautājumus ekspertiem par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, Covid-19 ietekmi uz sirds veselību un vakcināciju pret Covid-19 uz e-pastu "info@parsirdi.lv".

Biedrība "ParSirdi.lv" sadarbībā ar Latvijas Kardiologu biedrību izstrādājusi izglītojošu materiālu iedzīvotājiem "Sargi sirdi!" latviešu un krievu valodā ar speciālistu ieteikumiem par to, kā pandēmijas laikā parūpēties par savu sirds veselību, izdevumā sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcināciju pret Covid-19 un vīrusa ietekmi uz sirds veselību. Materiāla digitālā versija ir pieejama mājaslapā "www.parsirdi.lv".

Izglītojošos materiālus ir plānots izplatīt Liepājā un reģionā šī gada 26.novembrī un 27.novembrī sadarbībā ar LU Rīgas Medicīnas koledžas jaunajiem mediķiem, uzrunājot iedzīvotājus, kā arī sadarbībā ar ģimenes ārstiem un kardiologiem.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.