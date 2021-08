Jaunākā infografika par Covid-19 saslimušajiem Dienvidkurzemes novadā un Liepājā

No aizvadītajā dienā atklātā kopumā 41 Covid-19 inficēšanās gadījuma puse ir reģistrēta Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā svētdien ir konstatēti 22 jauni saslimušie, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir sasniedzis 423 cilvēkus, vēsta LETA.

Savukārt Daugavpilī aizvadītajā dienā atklāti trīs jauni inficētie, Ropažu, Siguldas un Tukuma novadā katrā divi jauni inficētie, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 423, Jelgavā - 33, Ogres novadā - 31, Ventspilī un Madonas novadā - katrā 26, bet Mārupes un Ropažu novadā - katrā 23 iedzīvotāji. Neviens saslimušais pēdējo divu nedēļu laikā nav reģistrēts Alūksnes un Valkas novadā.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 50,6 gadījumi.

Kopumā 17 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp septiņās tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotājiem ir Līvānu, Gulbenes, Salaspils, Madonas, Krāslavas, Olaines novadā, Ventspilī, Ventspils, Ropažu, Kuldīgas, Saldus un Mārupes novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 12 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, deviņi ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, pieci vecumā no 10 līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.