INFOGRAFIKA: Pirmdien vieni no karstākajiem Covid-19 punktiem - Liepāja un Dienvidkurzemes novads

No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 68 Covid-19 inficēšanās gadījumiem gandrīz puse reģistrēti Rīgā, bet lielāks skaits saslimušo atklāts arī Ropažu novadā un vairākās Kurzemes pašvaldībās, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā ir konstatēti 32 jauni saslimušie, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 261 cilvēks, vēsta LETA.

Ropažu novadā aizvadītajā dienā atklāti pieci, Liepājā, Ventspilī un Dienvidkurzemes novadā - katrā četri jauni inficētie, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 261, Liepājā - 26, Ķekavas novadā - 25, Jūrmalā - 24, bet Ropažu novadā - 22 iedzīvotāji. Neviens saslimušais pēdējo divu nedēļu laikā nav reģistrēts Ludzas, Valkas un Varakļānu novadā.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 31,8 gadījumi.

Šobrīd 13 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp septiņās tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotājiem ir Ķekavas, Ropažu, Olaines, Dienvidkurzemes novadā, Ventspilī, Jūrmalā, Preiļu, Jelgavas novadā, Rīgā un Krāslavas novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 18 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 16 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 11 vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 68 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par divu sasirgušo nāvi, liecina SPKC sniegtā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs atkal ir pieaudzis, - no 31 līdz 31,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 8102 Covid-19 izmeklējumi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,8%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 602 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 138 572 cilvēkiem, bet miruši 2552 ar šo slimību sasirgušie.