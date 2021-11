INFOGRAFIKA: Par Liepāju otrdien vairāk saslimušo tikai Rīgā; situācija Dienvidkurzemē

Latvijā vidējais saslimstības līmenis ar Covid-19 tiek pārsniegts 16 pašvaldībās, un visaugstākais tas joprojām ir Daugavpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 1058,7 gadījumi, bet Daugavpilī šis līmenis tiek pārsniegts vairāk nekā uz pusi un ir 1826,9 gadījumi, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Vidējais saslimstības līmenis valstī tiek pārsniegts arī Preiļu, Krāslavas, Salaspils, Ventspils, Siguldas un Augšdaugavas novadā, Liepājā, Ventspilī, Bauskas, Jēkabpils, Ķekavas, Cēsu, Ropažu, Valmieras un Kuldīgas novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātā kopumā 1077 Covid-19 inficēšanās gadījuma 32% jeb 344 ir reģistrēti Rīgā. 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir samazinājies līdz 6412 cilvēkiem.

Liepājā vakar ir atklāti 53 jauni saslimušie, Ogres novadā - 51, Jūrmalā - 40, Daugavpilī un Jelgavā - katrā 36, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Vakar tikai Līvānu un Preiļu novadā nav atklāts neviens jauns saslimušais.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 6412, Daugavpilī - 1473, Liepājā - 889, Ogres novadā - 560, Valmieras novadā - 549, bet Bauskas novadā - 540 iedzīvotāji.

Dienvidkurzemes novadā pēdējo divu nedēļu laikā ir saslimuši 311 iedzīvotāji.

Lai gan vairumā Latvijas pašvaldību pēdējo divu nedēļu laikā reģistrētais inficēto kopskaits vakardienas laikā ir sarucis, sešās pašvaldībās tas ir pieaudzis, tostarp Jūrmalā un Tukuma novadā visvairāk jeb par 11 cilvēkiem. Savukārt lielākais kritums bijis Rīgā - par 321 iedzīvotāju.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 208 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 186 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 160 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 3396 saslimušie.