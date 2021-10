INFOGRAFIKA: Liepājā visvairāk Covid-19 saslimušo Kurzemē

No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 1127 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 30% ir reģistrēti Rīgā, bet lielāks skaits saslimušo atklāts arī Daugavpilī un Rēzeknē, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā ir konstatēti 334 jauni saslimušie, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3080 cilvēki. Pirmo reizi kopš marta sākuma šis rādītājs Rīgā atkal ir pārsniedzis 3000 saslimušo robežu, vēsta LETA.

Daugavpilī aizvadītajā dienā atklāti 75 jauni inficētie, Rēzeknē - 50, Jēkabpils novadā - 43, Cēsu novadā - 39, Kuldīgas novadā - 38, Ogres novadā - 33, Liepājā - 30, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Desmit un vairāk jauni saslimušie aizvadītajā dienā atklāti kopumā 32 Latvijas pašvaldībās.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3080, Valmieras novadā - 467, Daugavpilī - 405, Jēkabpils novadā - 356, Rēzeknē - 301, Ogres novadā - 268, Cēsu novadā - 258, Rēzeknes novadā - 253, bet Jelgavā - 241 iedzīvotājs. Vienīgā pašvaldība Latvijā, kur pašlaik nav reģistrēti ar Covid-19 inficētie, ir nelielais Varakļānu novads.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 517,8 gadījumi.

Šobrīd 16 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp astoņās tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis 100 000 iedzīvotājiem ir Rēzeknes pilsētā, Ādažu, Balvu, Valkas, Līvānu, Valmieras, Jēkabpils, Rēzeknes, Salaspils, Kuldīgas un Smiltenes novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 208 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 201 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 163 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1127 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par četriem Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina SPKC apkopotie dati.

Aizvien turpina pieaugt divu nedēļu saslimstības kumulatīvais rādītājs, kas pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 486,5 līdz 517,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi kumulatīvā divu nedēļu saslimstība pārsniedza 500 gadījumu robežu 25.februārī, kad šis rādītājs bija 501.

No visiem vakar reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 876 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 251 - vakcinēts.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēti četri Covid-19 pacientu nāves gadījumi, no kuriem viens cilvēks bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 25 460 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 4,4%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 159 418 cilvēkam, bet miris 2721 ar šo slimību sasirgušais.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 9804 personas. Pēdējo reizi divās nedēļās saslimušo kopskaits pārsniedza 9000 5.martā, kad šis rādītājs bija 9374.