Pašvaldību vēlēšanās lielāko vēlētāju atbalstu Dienvidkurzemes novadā guvusī Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) jaunajā sasaukumā tikusi pie deviņiem mandātiem no 19, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.

Jaunajā Dienvidkurzemes novadā ZZS pārstāvēs līdzšinējais Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols, Grobiņas novada domes deputāti Raimonds Reinis un Inga Ratniece, Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktore Laila Urbāne, veterinārārsts Gatis Kalniņš, LZS valdes loceklis Edgars Putra, Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Galeckis, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone un Vērgales pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, vēsta LETA.

Otrs labākais rezultāts Dienvidkurzemes novadā bija Nacionālajai apvienībai, kuru jaunajā sasaukumā pārstāvēs pieci deputāti - līdzšinējie Aizputes novada domes deputāti Linards Tiļugs un Gundars Sisenis, Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis un viņa vietnieks Andris Jankovskis, kā arī Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

Trīs mandātus ieguva Latvijas Reģionu apvienība, un to jaunajā vietvarā pārstāvēs līdzšinējais Nīcas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Kalējs, Durbes novada domes deputāts Sandris Bēča un Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs. Vēl divus mandātus izdevās iegūt "Jaunajai vienotībai", no kuras vidus ievēlēti līdzšinējais Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits un SIA "Aizputes nami" valdes loceklis Mārtiņš Grundmanis.

Jau ziņots, ka Kurzemē šī gada vēlēšanās visaktīvāk piedalījušies iedzīvotāji Ventspilī, kur nobalsojuši 8398 cilvēki jeb 35,8% no balsstiesīgajiem, liecina CVK apkopotie dati.

Kurzemē kopumā par kandidātiem balsis atdevuši 57 948 iedzīvotāji jeb 31,52%. Dienvidkurzemes novadā nobalsojuši 9670 iedzīvotāji jeb 34,96% no balsstiesīgajiem, Ventspils novadā nobalsojuši 2924 iedzīvotāji jeb 32,94% no balsstiesīgajiem, Kuldīgas novadā nobalsojuši 7352 iedzīvotāji jeb 31,45% no balsstiesīgajiem.

Tāpat Saldus novadā nobalsojuši 7115 vēlētāji jeb 30,98% no balsstiesīgajiem, Talsu novadā nobalsojuši 9080 iedzīvotāji jeb 29,31% no balsstiesīgajiem, savukārt zemākā aktivitāte Kurzemē novērota Liepājā, kur nobalsojuši 13 409 iedzīvotāji jeb 28,83% no balsstiesīgajiem.

Kopumā pašvaldību vēlēšanās, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri nobalsoja iepriekšējā balsošanā, pēc aktuālajiem datiem, nobalsojuši kopumā 327 802 iedzīvotāji jeb 33,99% balsstiesīgo.