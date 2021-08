Jau sestdien Grobiņu pierūcinās motofestivāls "Seeburg Bikerland"

Tradicionāli augustā Grobiņā norisinās motofestivāls “Seeburg bikerland”, kurš rūks arī šogad, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus. 21. augustā no pulksten 10 visa veida braucamie uz diviem, trim, četriem riteņiem piepildīs Grobiņas ielas, trases, kā arī apkārtnes ceļus un takas, portālu "ReKurZeme" informē Dienvidkurzemes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Skābarde.

Ikviens interesents aicināts piedalīties auto-moto orientēšanās spēlē pa Grobiņas apkārtni, kas veidota kopā ar piedzīvojumu spēles “Roadgames” organizatoriem. Pulksten 10.00 tiks dots starts pie Grobiņas sporta centra, jāpiereģistrējas līdz 9.45 lietotnē “Roadgames”. Tas būs piedzīvojums četru stundu garumā, kura laikā varēs nokļūt dažādās vēl nepieredzētās vietās, izpildīt vistrakākos uzdevumus un aizrautīgi doties ceļā kopā ar komandu. Komandā divi līdz pieci dalībnieki – viss atkarīgs no transportlīdzekļa veida. Auto orientēšanās spēlē atklāj Grobiņas apkārtnes stāstus, ar vienu kāju iekāpjot Liepājā un aizsniedzot tās ezera krastu. Sajutīsi bērna prieku neparastajā Paplakas Disnejlendā, kas atrodas bijušās padomju militārās armijas teritorijā. Pie Virgas muižas, kurā 1701. gadā nejauši atradās Spilves kaujā pazaudētais Zviedrijas karaļa Kārļa XII zābaks, iespējams uziesi vēl kāda sena dārguma pēdas. Spēles gaitā nonāksi pie holandiešu tradīcijās celtajām Virgas dzirnavām un uzkāpsi Atskaņu un Vartbergas Hermaņa hronikās apdziedātajā Vārtājas pilskalnā. Noskaidrosi, kura ir Latvijas mazākā pilsēta un sajutīsi vēsturisku auru pie Dunča bunkura un pamestas baznīcas drupām netālu no Bārtas. Komandas aicinātas piedomāt par savu un sava spēkrata noformējumu, jo acīgā žūrija to kādā mirkli novērtēs un tādējādi būs iespēja tikt pie papildus punktiem un dāvanām.

Pirmo reizi Grobiņā notiks “BTA Pump Track Čempionāts” – Grobiņas posms, kas sāksies plkst. 10.00 pump track trasē stadionā. Sacensību dalībnieki sacentīsies vienā no piecām disciplīnām: velosipēdi (tautas klase); velosipēdi (pro klase – BMX un MTB klubu braucējiem un profesionāliem sportistiem), skrituļdēļi, skrituļslidas, skrejriteņi. Piedalīties drīkst ikviens braucējs, neatkarīgi no vecuma un dzīvesvietas. Dalībniekiem pašiem jānodrošina sevi ar pārvietošanās līdzekli un aizsargājošo ekipējumu – galvas ķivere obligāta! Atkarībā no vecuma sacensību dalībnieki būs iedalīti trīs vecuma grupās. Vecuma grupas tiek sadalītas pēc dzimšanas gada, nevis pēc faktiskā dzimšanas datuma. Katrā vecuma grupā ir atsevišķas vīriešu un sieviešu ieskaites. Informācija par pieteikšanos sacensībā ievietota Grobiņas sporta centra sociālajā tīklā Facebook. Jāpiesakās tikai tiešsaistē līdz sacensību sākumam un nepilngadīgiem dalībniekiem nepieciešama vecāku atļauja.

No pulksten 12.00 pilskalnā sāksies labumu tirdziņš, savukārt ap plkst. 13.00 Lielā ielā pie Ventspils krustojuma sāksies “Zelta mopēds” Latvijas čempionāts, kuru tradicionāli vadīs Pauls Timrots. Ar muzikālu pārsteigumu pirms starta – grupa “Starp divām skrūvēm izvēlēties”.

Pulksten 15.00 pie Grobiņas sporta centra notiks apbalvošana auto-moto orientēšanās spēles dalībniekiem, savukārt 16.00 sacensību “Zelta mopēds” dalībnieku apbalvošana sacīkšu norises vietā.

Pulksten 17.00 sāksies moto festivāla skaļākā un rūcošākā daļa – motociklu, mopēdu, orientēšanās ekipāžu parādes brauciens. Dalībnieki dosies pa maršrutu, sākot no Pilskalna, tālāk pa Lielo ielu, Z. Mauriņas ielu, Ālandes ielu, Augustmuižas ielu, Alejas ielu, Celtnieku ielu, Ventspils ielu, Lielo ielu, Krasta ielu, Raiņa ielu un Pils ielu.

Pēc parādes brauciena līdz nakts tumsai pilsētvidē dažādi muzikālie pārsteigumi no grupas “Pirmais kurss”, “Andžeja Grauda bungu skolas”, “Izsauc ballīti!”, “Laika bende” un Greentrial Bike Tour night šovs.Visas dienas laikā darbosies kafejnīcas un apmeklētāji lūgti ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.