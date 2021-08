FOTO: "Grobiņas novada uzņēmēju klubs" ievēl jaunu prezidentu un uzņem jaunus biedrus

"Grobiņas novada uzņēmēju klubs" pēc ilgiem laikiem sanāca uz tikšanos klātienē. Sveica jauno prezidenti Gintu Veidemani, ievēlēja viņas vietnieku Zigmaru Alksni un vienojās atvērt kluba durvis jauniem biedriem no visas Dienvidkurzemes.

Šajā reizē pievienojās uzņēmēji no Aizputes - Mārtiņš Sants un Gundars Sisenis, informē Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Šajā reizē uzņēmēji iepazinās arī ar jauno Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes vadību, domes priekšsēdētājs iepazīstināja ar saviem vietniekiem un sanāksmes laikā pārrunāja dažādus uzņēmējiem svarīgus jautājumus.

Uzaicinātas bija arī jauniešu lietu speciālistes no Nīcas un Aizputes, kuras ieskicēja jauniešu iespējamo sadarbību ar uzņēmējiem.