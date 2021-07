FOTO: Nedēļas nogalē vērsies Dienvidkurzemes dienvidu Māju kafejnīcas

Šajā nedēļas nogalē no 16. līdz 18. jūlijam norisināsies Dienvidkurzemes novada dienvidu Māju kafejnīcu dienas, kurās 15 novadnieki vērs savas sētas un terases viesiem un rādīs savus meistarstiķus, piedāvājot ēdienkartes, kas pārsteigs ikvienu apmeklētāju.

Grobiņas pilsētā un pagastā, Gaviezes, Bārtas un Nīcas pagastos un Rucavā sadarbībā ar “Lauku ceļotāju” saimnieki vērs savas mājas, saimniecības, pagalmus un citas vietas, kuras pārvērstas par kafejnīcām, kur var iegriezties viesi un gūt lielisku garšas, satikšanās pieredzi, tiekoties ar lieliskiem, uzņēmīgiem un viesmīlīgiem cilvēkiem. Būs kafejnīcas, kas darbosies vienu dienu, citas darbosies visas trīs dienas, portālu "ReKurZeme" informē Dienvidkurzemes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Skābarde.



Grobiņas pusē vērsies sešas kafejnīcas un viesus gaidīs jau tādas zināmas vietas kā “Ivetas ķēķis” ar cimboli, “Kuršu vikingu apmetne” gaidīs uz strebekli ar jūras briesmoni, mājražotāju biedrība “Spēkavots” pie Martas kioska meistaros “Kluksti spēka biezputrā”, “LavenderVilla” būs pagatavoti lavandas burgeri. Būs arī jaunas vietas, kuras līdz šim vietējie un viesi nav apmeklējuši. Robežniekos mājās “Baukšos” vērsies “Lauku kafene”, kurā saimniekos Rauls Silts un cienās ar savas ģimenes gardumiem – mammas kūkām, omes pankūkām un māsas cepto maizi. Savukārt Lauktehnikas ielā 2 vērsies uz divām dienām picērija “Ruperteria”, kurā saimniekos Sandris Ruperts ar dēlu Patriku. Viņi sagaidīs ar picām pēc senām itāļu tradīcijām.

Gaviezes pagastā Māju kafejnīcas būs divas. Sestdien, 17. jūlijā, apmeklētājiem durvis vērs Gaviezes stacija ar vietējo iedzīvotāju gardumiem, savukārt, 18. jūlijā, pie Gaviezes kultūras nama saimniekos atmiņu krātuves “Atmiņu pūrs” darbinieces, vietējās audējas un kultūras nama vadītāja, kuras sagaidīs ar svētdienas pankūkām.

Bārtas pagastā kempings “Ods” 17. jūlijā vārīs savu slaveno “Oda spēka putru”, bet Bārtas sievas pie Bārtas muzeja sagaidīs ar priekšnieka zupu uz ugunskura un melleņu klimpu zupu. Būs gan danči, gan sadziedāšanās!

Rucavā Dienvidkurzemes dienvidu Mājas kafejnīcu dienās vērsies divu māju durvis – “Rucavas sievu ķēķis” “Zvanītājos” un “Sapņu Alejas” pie Gunitas Pričinas maizes ceptuvē “Alejas”. Rucava izsenis zināma ar savām tradīcijām ēdināšanas ziņā un tad nu būs viss, sākot ar gardo maizi, balto sviestu un uzpūtenis ar pienu un gardā maizes zupa.

Savukārt Nīcā Māju kafejnīcas atradīsies pavisam īpašās vietās. “Bārtnīca”, kas iekārtota senā angļu zirgu piekabē, atradīsies Papes savvaļas zirgu ganībās 16. un 17. jūlijā. Tīklu mājā Jūrmalciemā uz ceptām renģēm visu nedēļas nogali gaidīs biedrības “Jūrmalciema Valgums”. Bet kafejnīca “Pie vecā meldera” atradīsies skaistajās Prenclavu dzirnavās, kur saimniekos “Otanķu gardumi” meistarotāji – Kupšu ģimene. Viņi sestdien un svētdien piedāvās pārbaudītas vērtības – auksto zupu, kāpostus ar desiņām, smalkmaizītes un citus gardumus.

Apmeklējot Dienvidkurzemes novada dienvidu Māju kafejnīcas, ikviens varēs piedalīties izlozē par mājražotāju gardumiem. Atliek vien noskenēt QR kodu, kas būs gan uz māju norādes zīmēm, gan bukletiem. Notikuma līdzi var sekot: https://fb.me/e/1y9TkVXAc

Kā arī atgādinām Māju kafejnīcu apmeklētājiem, ka norēķināties galvenokārt varēs skaidrā naudā, un tāpat lūdzam ievērot visus valstī esošos epidemioloģiskos noteikumus.

Pilns kafejnīcu saraksts:

1. “Ivetas ķēķis”

Pie mums nedaudz vieglprātīgā atmosfērā variet nobaudīt gardus ēdienu, atspirdzinošus dzērienus un draudzīgu apkalpošanu. Ikvienam viesim piedāvājam būt gardēdim un izjust visdažādākās garšu buķetes un gadalaikam atbilstošus ēdienus.

Ķēķa gardums - cūkas cimbolis, lēni gatavots. Kā arī ēdieni no ēdienkartes.

Iepriekš piesakoties, iespējamas izjādes ar zirgu.

Kafejnīca būs atvērta 16., 17. un 18. jūlijā no plkst. 10. 00 līdz 20.00

• 29433552 (Iveta)

“Kapeļkalēji”, Robežnieki, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes novads, LV-3430

N 56° 32,721’ E 21° 10,884’

• Norēķini skaidrā naudā un ar karti



2. “Lauku kafene”

Šobrīd šis viss sākas ar “Lauku kafeni”. “Baukši” ir bijis ģimenes īpašums jau nepilnus 100 gadus. Padomju savienības laikā tas atņemts un lielā ģimene pajukusi, bet tagad Rauls Silts kopā ar savējiem beidzot vēlos pārveidot šo pamesto īpašumu un atjaunot to par viesmīlīgu vietu viesiem. Šobrīd viss pašā ceļa sākumā, bet tādēļ arī uzkrātā pieredze viesmīlības jomā ir ļoti lietderīga, lai šo sapni realizētu.

Ķafenes ēdienkartē – omes kartupeļu pankūkas, mammas kūkas, Cēzara salāti un pavāra gardumi, pielāgojoties situācijai un lauku labumiem apkārt.

Kafejnīca būs atvērta 16. jūlijā no plkst. 15.00 līdz 22.00, 17. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 23.00 un 18. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 21.00.

27001889 (Rauls)

“Baukši”, Robežnieki, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

56°32'36.0"N 21°11'44.8"E

Norēķini skaidrā naudā un ar karti

3. “Spēkavots”

Bijušā Grobiņas novada mājražotāji un amatnieki pirms pieciem gadiem apvienojās biedrībā “Spēkavots”, lai, savstarpēji sadarbojoties, gūtu atbalstu un spēku viens no otra, lai iepazīstinātu pašu iedzīvotājus ar veselīgajiem un gardajiem produktiem, kas top tepat mūsu zemītē un kaimiņu sētā, un priecētu ar skaistajiem pašu darinājumiem. Pašā Grobiņas sirdī, senā pilskalna pakājē, mājražotāji un amatnieki rosās, piedāvājot savus ražojumus un darinājumus, rūpējoties par dabīgu, spēcinošu pārtiku un veselīgu dzīvesveidu saviem ļaudīm un pilsētas viesiem.

Ēdienkartē - pēc pašu saimnieku radītām, izlolotām receptēm gatavoti produkti, kuri dod spēku un enerģiju katram tās baudītājam:

• “Mūū-Mēē” siera plate “Badīšanās” – Medzes bioloģiskajā saimniecībā augušu kazu piena siera un vietējo gotiņu piena siera plate ar īstas rudzu maizes grauzdiņiem;

• “Klukste spēka biezputrā” – karsti kūpināts, uz uguns gozējies cālis vietējo garšaugu pikantajā mērcē ar putraimu biezputru un svaigi skābētiem gurķīšiem;

• “Cūķis kāpostos!” – dzīvā ugunī ceptas desiņas ar Grobiņā audzētiem, pēc dzimtas tradīcijām štovētiem kāpostiem un īstu rudzu maizi.

• Saldā rikte “Bitītes čaklumiņš” – medus maize ar bišu veltēm – rudzu maize ar ziedu medu, bagātināta ar augļiem bišu maizi un ziedputekšņiem. Zaķauši.

• Veselības tonusa ledus tēja “Pļava” – spēka dzēriens – vietējo pļavu augu tēja.

Kafejnīcas apmeklētāji varēs iepazīties ar Grobiņā un tās apkārtnē ražotiem mājražotāju produktiem, amatnieku darinājumiem un suvenīriem, ko iegādāties līdzņemšanai.

Kafejnīca būs atvērta 17. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 16.00

26197185 (Dace)

Lielā iela 56a, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

56° 32' 3.7867901999998", 21° 9' 45.99251532"

Norēķini tikai skaidrā naudā.

4. “Kuršu vikingu apmetne”

Kuršu vikingu – Pasaules jūras braucēju garšas atklājums Grobiņā!

Dienvidkurzemes dienvidos – Grobiņā, kur dzīvo vikingi, ikvienam būs iespēja “Kuršu vikingu apmetnē” izbaudīt Pasaules jūras braucēju garšas atklājumu. Ēdienu garšas atklājums būs kā īsts ceļojums ar Kuršu vikingu liellaivu pa Pasaules jūrām.

Garšas ceļojumā būs iespēja nobaudīt – trīs karātu piedāvājums: uguns strebekli ar Jūras briesmoni sajust sauli pie apvāršņa un veldzēties ar Islandes aisberga ledus vēsmām.

Pēc garšas ceļojuma varēs doties ceļojumā ar Kuršu Vikingu liellaivu pa Ālandes upi, kā arī iemēģināt Kuršu Vikingu Loku šaušanu.

Uz tikšanos Grobiņā!

Kafejnīca būs atvērta 17. jūlijā un 18. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 19.00

26490324 (Raimonds)

Pīlādžu iela 3, Grobiņa, Grobiņas pilsēta, Dienvidkurzemes novads LV-3430

56.534064, 21.150978

Norēķini skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu grupām.

5. “Ruperteria”

Itāļu meistaru iedvesmotas, Rupertu ģimenes puišu gatavotās picas “Ruperterias” terasē

Rupertu ģimenē maltītes gatavo tikai Sandis un viņam ļoti aizrautīgi palīdz dēls Patriks. Picu cepšana ir Sanda sirdslieta jau vairākus gadus. Iedvesmojoties no itāļu picu meistariem ir izkoptas vairākas picu receptes, mielojoties svētku dienās vai cienājot viesus. Aizraujošs ir viss picu gatavošanas process – mīklas raudzēšana, sastāvdaļu sagatavošana, cepšana un pat garšaugu audzēšana. Picas ir tapušas gan mājas elektriskajā cepeškrāsnī, gan paša meistarotā malkas krāsnī un visbeidzot pārvietojamā malkas/gāzes krāsniņā. Mums ļoti patīk uzņemt viesus, un nu ir pienācis laiks arī citiem dot iespēju novērtēt “Ruperteriā” tapušās picas. Apmeklētājiem būs iespēja ne tikai iegādāties savu izvēlēto picu, bet arī vērot un piedalīties picas pagatavošanas procesa niansēs, ieskatīties bezgalīgajā picu gatavošanas mākslas pasaulē.

Pagatavotās picas varēs iegādāties arī līdzņemšanai.

Kafejnīca būs atvērta 17. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 20. un 18. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 16.00

22160606 (Sandis)

Lauktehnikas iela 2, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

56.530615767432685, 21.156531610038567

Norēķini tikai skaidrā naudā

6. “LavenderVilla”

Gribi dzirdēt stāstu par un ap lavandām un nogaršot lavandas specifisko garšu ziedošā lavandu laukā?

Kafejnīcas piedāvājumā: lavandas burgers, pankūkas ar lavandas ievārījumu, lavandas kūciņas un cepumi, kā arī lavandas dzērieni – tēja un limonāde. Viss pašu rokām gatavots no vietējiem produktiem un mūsu lavandām.

Pie mums arī varēsiet izzināt lavandas audzēšanas vēsturi, mūsdienu daudzveidīgo pielietojumu, sākot no izejvielu iegūšanas līdz gatavam produktam, praktiski ieteikumi par lavandas audzēšanas specifiku Latvijas laikapstākļos.

Prombraucot, varēsiet iegādāties lavandas produktus. Gaidīsim ciemos!

Kafejnīca atvērta 16., 17. un 18. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 18.00

25608806 (Zane)

“Mārsili”, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes novads, LV-3430

GPS Lat:56.49715 Lon:21.19882

Norēķini tikai skaidrā naudā. Grupām no 10 cilvēkiem pieteikšanās obligāta.



7. “Svētdienas svētki”

“Vecmammas pankoki” – kafejnīca darbosies Gaviezes muižas kompleksa teritorijā starp Gaviezes Kultūru namu un Gaviezes senlietu krātuvi “Atmiņu pūrs”. Viesus cienāsim ar gardām pankūkām un svaigu ogu ievārījumu. Tās nebūs vienkāršas pankūkas, bet gan gatavotas pēc Gaviezes senlietu krātuves “Atmiņu pūrs” vadītājas vecmammas receptes. Krātuves vadītāja atminas, kad svētdienās, ciemojoties pie vecmammas laukos, bija īsti svētki – īpašā pankūku diena! Vecmamma cepa uz malkas krāsns plānās pankūkas – ar kūstošu lauku sviestu, cukuru un kanēli, bet vasarā ar svaigo ogu ievārījumu! Nekad dzīvē neesot ēdusi ko gardāku! Senlietu krātuves vadītājas ģimene joprojām ar īpašu siltumu atceras šos “Svētdienas svētkus” – patiesos laimes brīžus!

Viesiem būs iespēja ne tikai mieloties ar pankūkām, bet arī iespēja apskatīt Gaviezes aušanas istabas audēju lupatu deķu izstādi “Prieks aust”, kā arī iegādāties lupatu deķus savā īpašumā. Aušanas istabas audējas Gunta un Ilma viesiem palīdzēs iemēģināt savas prasmes aušanā.

Gaviezes senlietu krātuve “Atmiņu pūrs”, bijusī krātuves vadītāja Almas Kāles kundze sagaidīs viesus, un stāstīs par latviešu tradicionālo virtuvi. Viesi varēs nogaršot pēckara laika rudzu cepumus, kas ir Almas kundzes bērnības našķis, un mājas kvasu.

Kafejnīca atvērta 18. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 17.00

26818773 (Lilita)

“Dižgavieze”, Gavieze, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3431

56.50162856451077, 21.279954382159595

Norēķini tikai skaidrā naudā.

8. “Nākamā pietura Gaviezes stacija”

“Baudījums uz perona” – Gaviezes stacija ir vieta savu stāstu un vēsturi. Šoreiz aicinām ciemos Jūs uz Gaviezes staciju izbaudīt slēgtās stacijas burvību un gremdēties atmiņās par aizgājušo laiku. Baudīt vietējo iedzīvotāju sarūpētos gardumus, kas audzēti un ievākti turpat Gaviezes stacijas apkārtnē.

Baudījums – Ēdienkarte: “Mūžīgā tēma – vitamīni” – smūtiji; “Tipa lauku “Fanta” – limonāde; “Sarkanais samts” – kēksiņi; “Atkal viņš...” – Otaņķu rupjmaizes grauzdiņi ar ķiplokiem; “Dzelzceļnieka dienišķā maize” – auzu pārslu cepumi ar žāvētām ogām; Sezonas ogas (avenes, upenes, ja būs, tad arī zemenes), pavasaru ziedu medus līdzņemšanai.

Bez sarūpētajiem gardumiem, varēs bagātināt dienas piedzīvojumu: brauciens ar motor-bloku “Gavieze – KautKuriene” (maksas); piedalīties radošajā nozīmīšu darbnīcā (maksas);“Threadart” radošā darbnīca, kurā varēs savienot vīrišķīgas prasmes ar sievišķīgu smalkumu; varēs iegādāties dažādus suvenīrus; Gaviezes stacijā būs apskatāma foto siena no stacijas vēstures.

Īpašs aicinājums velotūristiem izmantot šo brīnišķīgo iespēju, un izvēlēties par galamērķi Gaviezes staciju, jo šodien “Nākamā pietura Gaviezes stacija”!

* Cilvēkiem ar (piena un medus) alerģijām, iepriekš piesakot, būs iespēja pielāgots svaigos ogu smūtijus (piens – mandeļu/ rīsu piens vai medus- cukurs).

Kafejnīca atvērta 17. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 17.00

26818773 (Lilita)

“Gaviezes stacija”, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3431

56.465745, 21.264156

Norēķini tikai skaidrā naudā.



9. “Kulinārs ods”

Galvenais pamatēdiens – “Oda spēka putra” veidojusies laika gaitā, pašā “Odā”. Tā ir būtiska sastāvdaļa lielākajos “Oda” pasākumos, cienāsim arī šoreiz! Ods ir kulinārs, veidojot savu spēka putru. Būs arī iespēja nogaršot uz vietas pagatavotas bada pankūkas, turklāt gatavotas uz dzīvas uguns, paštaisītā krāsniņā.

Atpūtniekiem būs iespēja pēc maltītes iznomāt ģimenes laivas un doties apskatīt krāšņo Bārtas upi. Droši var doties pārgājienā no “Oda” uz Dūkupju ūdenskritumu, kā arī izmantot teritorijā atrodamos sporta laukumus.

Būs iespēja arī norēķināties ar karti vai pārskaitījumu.

Kafejnīca atvērta 17. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 18.00

29877399 (Katrīne)

Atpūtas bāze “Ods”, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3482

GPS: Latitude: 56°20’38.7″N; Longitude: 21°14’58.3″E

• Norēķini skaidrā naudā un ar pārskaitījumu.

10. “Pie baltās cielavas”

Dažādi senāki un arī jaunāki ēdieni Bārtas pagasta muzeja sētā.

Mieloties varēs ar: priekšnieka zupa (uz ugunskura vārīta), melleņu klimpu zupa, dažādu veidu pankūkas, atspirdzinoši dzērieni – zālīšu tējas, ūdens ar garšām, skābputra, liepziedu, piparmētru tēja.

Seno audeklu veļas diena – izstāde uz veļas šņores sētā, darbnīcas “Izgatavo pats un ņem līdzi uz mājām!”, dziedāšana un dancāšana kopā ar Bārtas etnogrāfisko ansambli, TLMS “Kamolītis” izstāde – pārdošana, degustāciju galds.

Kafejnīca atvērta 17. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00

26438551 (Gunta)

Bārtas muzejs, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3482

56.35127286752728, 21.322201542777435

Norēķini tikai skaidrā naudā.

11. “Rucavas sievu ķēķis”

“Baudi Rucavas balto sviestu un citus Rucavas labumus “Rucavas sievu ķēķī”!”

Jauru dzimtas 19.gs. beigās celtajā koka ēkā “Zvanītājos” var iepazīt dzīves vidi kādā rucavnieki mituši pirms vairāk kā 100 gadiem. Tradicionālās kultūras programma “Rucavas goda mielasts”, kurā atraktīvā veidā viesi tiek iepazīstināti ar bagāto Rucavas tradicionālās kultūras mantojumu ar iespēju nobaudīt Rucavas tradicionālos ēdienus: rupjmaize ar balto sviestu; rāciņi ar balto sviestu, Kurzemes skābputra; rīvētu kartupeļu kukulīši ar sātīgu krējuma mērci un uzpūtenis ar pienu.

Ir iespējams piedalīties Rucavas baltā sviesta meistarklasē - gan pašiem iemēģinot roku sviesta kulšanā, gan nobaudot to ar rupjmaizi vai vārītiem rāciņiem, gan iegādājoties sviestu līdzi ņemšanai.

Kafejnīca atvērta 16., 17. un 18. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 20.00

26814051 (Sandra)

“Zvanītāji”, Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3477

56.161599, 21.161689

Iepriekš piesakoties un samaksājot rēķinu

12. “Sapņu Alejas”

“Alejas” maizes ceptuves māju kafejnīca un āra terase piedāvās savus meistarstiķus no maizes un citus gardumus.

Īstā latvju saimniece Gunita Pričina uzkodās piedāvās: karstās maizītes ar sieru un maizītes ar ķiplokiem, kā arī “Vasaras veldzīte” – auksto zupu. Pamatēdienā būs – šašliks Gruzīnu gaumē, kam piedevās varēs pasūtīt gan gardo “Aleju” maizi, gan arī ierastos frī ar svaigiem dārzeņiem. Ja nu kāds gribēs vienkārši apēst frī ar piedevām, arī tas būs iespējams. Pamatēdienā varēs izvēlēties arī kādu no dažādajām maiznīcas picām. Desertā saimniece pagatavos savu slaveno maizes zupu ar putukrējumu, vafeļu krēmu ar zemeņu mērci vai arī saldējumu ar zemeņu mērci. Un, protams, veldzēties varēs ar “Dzersi” – maizes kvasu, ābolu sulu, kafiju, tēju.

Viss, kas ēdienkartē, iegādājums būs arī līdzi un, protams, dažādie “Aleju” maizes veidi būs nopērkami.

Kafejnīcas atvērta 16. un 17. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 20.00

29383994 (Gunita)

“Alejas”, Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3477

56.163701, 21.160250

Iespējams norēķināties arī ar maksājuma karti

13. Kafejnīca pie savvaļas zirgiem “BĀRTNĪCA”

Senā angļu zirga piekabē, kas pārveidota par kafejnīcu, piedāvāsim vietēji izaudzētu un gatavotu ēdienu, kas garšos gan maziem, gan lieliem. Būs veselīgi un veģetāri, arī dabai un dzīvniekiem draudzīgi.

Piedāvājums: Nīcā izaudzēti kartupeļi – fritēti eļļā, ar paštaisītu tomātu biezeni un svaigu dārzeņu salātiem, kā arī Papes mežos salasītu ogu limonāde.

Kafejnīca atvērta 16. un 17. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 18.00

22015141 (Anna)

Savvaļas zirgu ganības, Brušvīti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-

Koordinātes: 56.19298854656082, 21.086228476423983

Grupai var izrakstīt rēķinu un norēķināties ar pārskaitījumu.

14. “Jūrmalciems Valgums”

Biedrība “Jūrmalciema Valgums” saimnieko tīklu mājā Jūrmalciemā un māju kafejnīcu dienās gaidīs visus viesos un cienās ar zivju zupu vai auksto zupu, ceptām reņģēm un saldajām vafelēm.

Kafejnīca atvērta 16., 17. un 18. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00

26114601 (Rasma)

Tīklu māja “Piestātne”, Jūrmalciems, Dienvidkurzemes novads

Koordinātes: 56.309062466011675, 20.986762054115403

Norēķini tikai skaidrā naudā

15. “Pie Vecā Meldera”

Prenclavu dzirnavas celtas 1885. gadā un bijušas lielākās sešspārnu dzirnavas Latvijā. Laika gaitā dzirnavas palikušas bez spārniem, un nu dzirnavas ir valsts nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis un apskatāmas kā tūrisma objekts. Tagad tur saimnieko Kupšu ģimene, kas arī nu jau gadus desmit saimnieko konditorijas uzņēmumā “Otaņķu gardumi”. Saimniece Pārsla ar palīgiem atvērs dzirnavu durvis un māju kafejnīcā galdā cels: auksto zupu un skābeņu zupu uzkodās, pamatēdienā – cepti kartupeļi ar cūkgaļas cauraudzīti; kāposti ar desiņām un kartupeļi ar kotleti. Un desertā – bada pankūkas ar zemeņu ievārījumu; mannā buberts ar ķīseli un smalkmaizītes no “Otaņķu gardumiem”.

Kafejnīca atvērta 17. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 19.00 un 18. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 16.00

29779397 (Pārsla)

Prenclavu dzirnavas “Prenclavi”, Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads,

Koordinātes: 56.38991750603272, 21.09577528799221

Norēķināties varēs tikai skaidrā naudā