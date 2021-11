Latvijas Mežu sertifikācijas padome un Latvijas Meža īpašnieku biedrība šogad uzsāka godināt īpašos kokus Latvijā, ar domu nest šos stāstus tālāk arī ārpus Latvijas robežām. Lai apzinātu dižkokus ar aizraujošiem stāstiem un iespaidīgiem izmēriem, pavasarī sākās konkurss “Eiropas Gada koks Latvijā”, portālu "ReKurZeme" informē sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Dejus.

Konkursa žūrija no visiem pieteikumiem atlasīja desmit finālistus, no kuriem uzvarētājs - Aģes dižozols Limbažu pusē - tika noteikts sabiedrības balsojumā. Savukārt 2.vietu ieguva Vecpils entuziastu kopas izvirzītais Šarlotes dižozols. 19.novembrī pie 1.vietas ieguvēja Aģes dižozola notika apbalvošana. No Vecpils puses pasākumā piedalījās četri kultūrvēstures entuziasti- Vecpils novadpētniecības centra vadītāja, gide Dzintra Lāce, priesteris Andris Vasiļevskis, Dunalkas/Vecpils kultūras un atpūtas centra vadītāja Inta Dreimane, skolotāja Gunta Zara.

Kā atzina spēkozolu kustības aktīvisti - saknes ir mūsu vēsture, senči, savukārt stumbrs - tie esam mēs, bet lapotne simboliski ir mūsu jaunā paaudze. Ikvienai koka sastāvdaļai ir nozīme. Saknei un stumbram ir jādod spēks lapotnei, lai tas var attīstīties tālāk. Latvijai vajag vairāk lepoties ar savām vērtībām! Uz Eiropas konkursu ar savu stāstu virzīs Limbažu puses Aģes dižozolu. Tagad Latvijas iedzīvotājiem būs dūšīgi jābalso par Latvijas pārstāvi. Drīzumā izsludinās balsošanas kārtību.